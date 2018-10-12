Kılıçdaroğlu: Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson davasının sonucuyla ilgili olarak, "Bugün burada yoğun bir gündemimiz vardı. Dolayısıyla mahkemeyle ilgili ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin, er ve er başların başına'' dedi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Yerel Yönetim Ödülleri 2018' töreni Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı katıldı.

Burada bir gazetecinin 'Rahip Brunson için 3 yıl hapis cezası istendi ama tahliyesine karar verildi. Davayı ve sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Bugün burada yoğun bir gündemimiz vardı. Dolayısıyla mahkemeyle ilgili ayrıntıları izleme şansımız olmadı. Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin, er ve er başların başına'' diye cevap verdi.