Kılıçdaroğlu hangi kanalda? Kılıçdaroğlu saat kaçta konuşacak? Ne açıklayacak?

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada önemli bir konu hakkında bilgi vereceğini duyurdu. Bu paylaşım Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklayacağı yönünde iddiaları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun merak uyandıran paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu’nun hangi kanaldan açıklamada yapacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasını Twitter üzerinden yapacak.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili Halkım,
Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı akıllara "Adaylığını mı açıklayacak?" sorularını getirdi. Fakat bu durum saat 22.00'de yapılacak açıklama ile netleşecek.