Kılıçdaroğlu hangi kanalda? Kılıçdaroğlu saat kaçta konuşacak? Ne açıklayacak?

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada önemli bir konu hakkında bilgi vereceğini duyurdu. Bu paylaşım Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklayacağı yönünde iddiaları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU HANGİ KANALDA?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun merak uyandıran paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu’nun hangi kanaldan açıklamada yapacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. Ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasını Twitter üzerinden yapacak.

KILIÇDAROĞLU SAAT KAÇTA KONUŞACAK?

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Halkım,

Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere...”

KILIÇDAROĞLU NE AÇIKLAYACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı akıllara "Adaylığını mı açıklayacak?" sorularını getirdi. Fakat bu durum saat 22.00'de yapılacak açıklama ile netleşecek.



