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Kılıçdaroğlu hangi kanalda, nerede konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat 21:00'de ne konuşacak?

30.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden konuşma duyurusunda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün saat 21:00'da bir açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında ne anlatacağı ve hangi kanalda konuşacağı merak edildi. Peki Kılıçdaroğlu hangi kanalda, nerede konuşacak? Saat 21:00'de ne konuşacak? İşte merak edilenler...

Kılıçdaroğlu hangi kanalda, nerede konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu saat 21:00'de ne konuşacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Esenler İlçe Başkanlığı üye katılım töreninde konuştu. Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimler de katıldı. Kılıçdaroğlu programda belediye başkanlarına verdiği talimatı duyurdu. CHP lideeri ayrıca Twitter üzerinden önemli bir duyuru yaptı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HANGİ KANALDA KONUŞACAK?

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise saat 21.00'e dikkatleri çekerek "Konuşacaklarımız var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını Twitter üzerinden canlı yayınla bekleniyor.

"KONUŞACAKLARIMIZ VAR"

CHP lideri "Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

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"BUGÜN BİZİM AÇIMIZDAN ÖNEMLİ BİR GÜN"

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca bugün yaptığı konuşmasında, “Bugün bizim açımızdan çok önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Çünkü haksızlıklara karşı mücadele ediyoruz ve bu mücadelemizde geçmişte AK Parti'ye veya bir başka partiye oy veren kardeşlerimiz bizim bu mücadelemizin yanında olacaklar. Dolayısıyla bu mücadelemiz kutsal bir mücadeledir, mübarek bir mücadeledir. Dünyanın temeli adalet üzerine kurulmuşsa ve adalet, devletin temeliyse ve adaletin eğer terazisi bozulmuşsa o teraziyi düzeltmek için buradayız. Bir arada olmamızı büyük önemle değeri var" şeklinde konuştu.

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