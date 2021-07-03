Kılıçdaroğlu: Hapse atmak istiyorlar beni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından hakkında TBMM'ye gönderilen fezlekeye ilişkin video mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye'nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, video mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi TBMM'ye hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler, sakın ümidinizi kaybetmeyin, daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız, bunu bilin.

"HAKKIMI HELAL ETMEM BİLESİNİZ"

Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık 'bu ülkede yaşanmaz derse' varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri, ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar, bana ve aileme tüm bunları yaşattılar, bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.

Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye’nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan! pic.twitter.com/pJOsPsksZH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 3, 2021

"SANA İKİ ÇİFT LAFIM VAR"

Sana gelince Erdoğan, sana iki çift lafım var. Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerin bana ne yapmadınız ki bundan sonra yapacaklarından korkalım. Senin iktidarında bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim. Erdoğan, senin bu dünyada çoktan unuttuğun şeyi hatırlatayım sana. Bu can emanet bu bedene, sonunda sararlar kefene. Kılıçdaroğlu bu kadar fanidir bu dünyada. Şimdi durma, hemen kaldıralım dokunulmazlığımı, birlikte yapalım. Senin gücün bana yeter mi sanıyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hadi oradan!"



