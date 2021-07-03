HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu: Hapse atmak istiyorlar beni

Kılıçdaroğlu: Hapse atmak istiyorlar beni

03.07.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'ye gönderilen fezlekesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle 'artık bu ülkede yaşanmaz' derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Hapse atmak istiyorlar beni

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından hakkında TBMM'ye gönderilen fezlekeye ilişkin video mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye'nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi TBMM'ye hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler, sakın ümidinizi kaybetmeyin, daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız, bunu bilin.

"HAKKIMI HELAL ETMEM BİLESİNİZ"

Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık 'bu ülkede yaşanmaz derse' varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri, ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar, bana ve aileme tüm bunları yaşattılar, bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.

"SANA İKİ ÇİFT LAFIM VAR"

Sana gelince Erdoğan, sana iki çift lafım var. Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerin bana ne yapmadınız ki bundan sonra yapacaklarından korkalım. Senin iktidarında bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim. Erdoğan, senin bu dünyada çoktan unuttuğun şeyi hatırlatayım sana. Bu can emanet bu bedene, sonunda sararlar kefene. Kılıçdaroğlu bu kadar fanidir bu dünyada. Şimdi durma, hemen kaldıralım dokunulmazlığımı, birlikte yapalım. Senin gücün bana yeter mi sanıyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hadi oradan!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntülerin ardından fırıncıdan şaşırtan açıklamaSkandal görüntülerin ardından fırıncıdan şaşırtan açıklama
PARTNERŞeyma tektaşını yeniden taktı!Şeyma tektaşını yeniden taktı!
'Neden yeni bir parti kurdunuz?' sorusuna bu cevabı verdi'Neden yeni bir parti kurdunuz?' sorusuna bu cevabı verdi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 28 yorum
kaç oldu kaybettiğin seçim ne bu koltuk sevdası başkası gelsin artık sıkıldık aynı siyasi ler hep anlamıyorum bir türlü en çok anlamadığım parti CHP nasıl oluyordu bu adam başta kalıyor
@yildirim_murat_k1 Sorun sadece CHP de mi?. Seçim kaybedince veya ölmeden koltuğu bırakan bir tek siyasi söyleyebilir misin?.Seçim kaybedince seçimi iptal edenleri gördü bu millet.
Sonuna kadar yanındayız sayın Başkan böyle birşey yaptıklarında halk tepki verir
mERSK ETME İCERİ GİRERSEN BİR YİL YATARSİN ZATEN İKTİDSR OLUCAKSİN CUMHUR BSKNİ OLRAK CİKARSİN SYİN KİLİCDAROGLU BSKNİM

En Çok Okunan Haberler

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.