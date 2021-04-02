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  4. Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

02.04.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aslı Özkısırlar'ın yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Türkiye bu zulmü hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Twitter hesabından video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Bazen soruyorlar, 'Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor?' diye. Adana'yı düşünün, Büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra eleştirdiler, sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenler ile sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor. Bu zulmü hak etmiyor Türkiye."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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