Kılıçdaroğlu: Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti

Twitter hesabından video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekten çok öfkeliyim. Hastanelerde boş yatak yok diye gencecik bir kadın hayatını kaybetti. Bazen soruyorlar, 'Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor?' diye. Adana'yı düşünün, Büyükşehir belediye başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra eleştirdiler, sonra gelip mühürlediler. Aslı'yı boş yatak yok diye ölüme gönderenler ile sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü kabul etmiyor. Bu zulmü hak etmiyor Türkiye."

Zulme, ancak paslı vicdanlar razı olur. pic.twitter.com/CY8vCBZRlu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 2, 2021



