Kılıçdaroğlu: Hayal kırıklığına uğrayan AK Parti'li kardeşlerimizle ittifak yapacağız

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin, "Biz, yıllar yılı AK Parti'ye oy verip, bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Parti'li kardeşlerimizle ittifak yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Sosyal Demokrat Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı. Yerel seçimin önemine değinen Torun, "Bu seçim, dananın kuyruğu kopacak. Vatandaş 'Artık yetti' diyor. Büyük kentlerde kazanlar kaynıyor. AKP yalanla palavrayla iktidara tutunmaya çalışıyor ama harç bitti, yapı paydos. Lale devri bitti, kır çiçeklerinin devri başlıyor. 25 yıl kara kış yaşayan kentlerimiz artık baharı yaşayacak. Tespit ettiğimiz 13 bölgede çalışmalar yapacağız. Her bölgeye ve adaya uygun tek tek özel kampanyalar hazırlayacağız. Siyasi parti ayrımlarını bir yana bırakıp, Türkiye'nin her vatandaşıyla ittifak yapacağız. Bizim milletimiz asla partici değil harbicidir. Milletimiz doğru söyleyeni daima sahiplenmiştir. Halkımızla el ele vereceğiz. Son turda tur bindirmek için koşmaya başlayacağız. Bu seçim çok güzel şeyler olacak" diye konuştu.

'YERELDE HİÇBİR PARTİ, CHP'Lİ BELEDİYENİN ELİNE SU DÖKEMEZ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise konuşmasına belediye başkanlarına teşekkür ederek, başladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ile halkın mutsuz olduğunu herkesin bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Riskler neler, bilmiyoruz. Biz uyarıyoruz; sorumlu bir siyasal parti genel başkanı olarak. Uyarıyorum ve uyardım, bu şekliyle hükümet ve saray Türkiye'yi yönetemez. Yönetim bilgi ister, deneyim ister. 16 yıldır deneyim kazanmadılar. Ofis üstüne ofis kuruluyor. Atama ile gelen bakanlar, yetkileri bazen parlamentonun üstünde. Türkiye'nin oturup düşünmesi lazım. Türkiye sadece AK Parti'nin değil. Siyasete şöyle veya böyle baksın, bakmasın 81 milyonun Türkiye’sidir ve her birimizin vatandaş olarak sorumluluklarımız vardır. Yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti, CHP'li belediyelerin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetleri eksik bulabilirler ama eğri oturup doğru konuşalım; 'Metro' deyince akla CHP gelir. Temelini atanlar, CHP'li belediyeler. Halk ekmek fabrikalarını kimler kurdu? CHP'li belediyeler. Yani bugün pek çok belediyenin örnek aldığı uygulamaların CHP'li belediyeler olduğunu herkesin bilmesi, görmesi lazım."

'CHP'Lİ BELEDİYENİN OLDUĞU YERDE ASLA İHANET EDİLMEDİ'

İnsan için belediyecilik yaptıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kentte yaşayan insan, huzur içinde kahvaltı yapmak, gazete okumak ister; Oturup, konuşmak ister. Kahve içip, tiyatroya gitmek ister. Huzur içinde o kentte oturmak yaşamak ister. Bir yeşil ağaç görmek ister. Kentlerde yayalaşmayı trafiğe kapatma uygulamasını da başlatan biziz. Beyoğlu'nda bunu başlatan ve İstanbul'un semtlerine bu uygulamayı yayan da CHP'li belediyelerdir. İstanbul, göz bebeği gibi korumamız gereken bir kent. İstanbul'a ne yapıldı? Sonunda itiraf edildi, 'İhanet ettik' dendi. Sarayda oturan zat, 81 milyonun önünde böyle dedi. Ama hiçbir CHP'li belediyenin olduğu yerde o beldeye asla ve asla ihanet edilmemiştir. Biz insan için belediyecilik yapıyoruz. İnsanı insan olarak görmek, değerlendirmek ve bağrımıza basmak bizim temel görevimizdir. Öyle bakıyoruz insana. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde vatandaş nefes alır. Dört mevsimin güzelliğini CHP'li belediyelerin olduğu yerde görür. Kapılarımız sonuna kadar her vatandaşa açıktır. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde bütün ibadethaneler tertemizdir. Hepsine bakılır. Belde halkı nasıl yaşamak istiyorsa ona her türlü hizmeti vermeyi temel ilke edinen bir gelenekten geliyoruz" diye konuştu.

'MÜFETTİŞ ÜSTÜNE MÜFETTİŞ GÖNDERİYORLAR, GÖNDERMEZSENİZ NAMERTSİNİZ'

CHP'li belediye başkanlarının, çalışmalarını baskı altında yürüttüklerini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunları yaparken belediye başkanlarımızın olağanüstü baskı altında olduğunu biliyoruz. Müfettiş üstüne müfettiş gönderiyorlar, 'Bir açık bulabilir miyim?' diye. Göndermezseniz namertsiniz. Geleneğimizde halka hesap vermek vardır, kaçmak yoktur. Belediyeciliği, o yüzden halka hizmetin çok önemli unsuru olarak görüyoruz. Yeşilse yeşil, güzellikse güzellik. Toplumun ihtiyaç duyduğu her şeyi koşulsuz yerine getiriyorlar. Onların belediyelerine bakın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ankara, Balıkesir, Düzce, Niğde istifa etmek zorunda kaldı. Niye istifa ettiler? Niye istifa ettirildiler? Kimse bilmiyor. Kusurları varsa çıkarırsın. Yoksa niye istifa etsinler? İleride çocuklarına, torunlarına anlatacakları gerekçe yoktur. İnsan bunlar, eleştirebilirsiniz, haksız da görebilirsiniz; ama adaletin yerine geçip, belediye başkanlarının boynunu vurmak asla ve asla değildir. Korkudan ses çıkaramıyorlar. Verilmeyecek hesapları mı var? Ama bizim başkanlara nefes bile aldırmıyorlar. Görevlerinden alıyorlar. Ama biz bütün başkanlarımıza güveniyoruz. Hepsi onuruyla gururuyla belde halkına hizmet veriyor. Bu belediye başkanları ise kendi parti liderleri tarafından tehdit ediliyor. Ne demek istifa et ya da bedeli ağır olacak? Bu çok ağır bir laf. Eğer yolsuzluk yaptılar istifa ettilerse ve sen onları akladıysan sen harama ortaksın, yolsuzluğa ortaksın. Ama başka gerekçe varsa çıkıp, bunun anlatılması lazım. Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Biz hesabı belde halkına veririz. Hesap vermekten insanları kurtarmak hangi demokraside vardır? Zorla istifa ettirilenlerin gelecekte torunlarına anlatacakları hiçbir hikaye yoktur. Bir kişinin arzusu üzerine belediye başkanı istifa ediyorsa orada sorun var, demektir. Ya istifa edersin ya burnundan getirilir. Ne var bunun arkasında bugüne kadar ortaya çıkmadı? Ama çıkaracağız. "

'AK PARTİ'Lİ KARDEŞLERİMİZLE İTTİFAK YAPACAĞIZ'

Yerel seçimlerde kendilerine hedefler koyduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Hedefler koyduk, önemli hedefler. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Onlar bizim temsillerimiz. Onlar hizmet verdikçe göğsümüz kabarıyor. Önümüzdeki süreçte Balıkesir, Denizli, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul'u alacağız. Ankara ve İstanbul dahil alacağız. Yerel yönetimlerde söz sahibiyiz biz. Ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini biz çok iyi biliriz. Hiç yanlışımız oldu, diyemiyoruz. Eksikliklerimiz var. Onları zaman içinde tamamlıyoruz. Eğer AK Parti'li bir belediye başkanı kentsel dönüşüm için başvurduğunda karar çıkıyor, CHP'li belediye başvurduğunda yıllarca karar çıkmıyorsa orada sorunumuz var. O eksiklik siyasal iktidarın engellemelerinden kaynaklanıyor. Siyasi iktidar vermiyor yetkiyi, başarıyı kimse görmesin, diye. Bunu bütün halkımızın bilmesi lazım. Bize soruyorlar, 'Yerel yönetimlerde ittifak var mı?' diye. Sandıkta ittifak yapacağız. Halktan, beldeden yana olan, ayrımcılıktan yana olmayan, halkına hesap veren belde halkına diyeceğiz ki 'Belediyelerimize oy verin'. Yoksul bölgelere pozitif ayrımcılık yapıyoruz sadece. Biz kiminle ittifak yapacağız? Yıllar yılı AK Parti'ye oy verip, bugün hayal kırıklığına uğrayan AK Parti'li kardeşlerimizle ittifak yapacağız. Biz hizmet verirken dikkatli olmak zorundayız, her kuruşun hesabını veriyoruz."

'İNÖNÜ, 7 DÜVELE DİZ ÇÖKTÜRDÜ'

'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü ile ilgili yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Polisiye tedbirlerle fiyat mı düşürülür? Allah akıl fikir versin. Belli makamda oturan insanların yalan söylememeleri lazım. Yalan söyleme hakları da yoktur. Bu, kendi halkına kötülük etmektir, bir anlamda. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, İnönü fotoğrafını gösterip 'Elindeki Türk bayrağı değil, Amerika bayrağı' diyor. Sonra 180 derece çark ederek 'Tek bayrak demedim ki zaten' diyor. İki çubuk orada görülüyor, bunu söylemiş. Birinci yalan 'Elinde Türk bayrağı yok' diyor. Nasıl bir yalan söylüyorsun sen? Koltukta oturan birisi, bize bir şey söylemiyor. Kime söyleyecek? İnönü'ye söylüyor. İnönü gidip, Katar şeyhinden bedava uçak almadı, birisinin önünde diz çökmedi. 7 düvele diz çöktürdü İnönü" dedi.

