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KILIÇDAROĞLU: HEM BEYLİKDÜZÜ'NE HEM İSTANBUL'A BAHARI GETİRECEĞİZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde seçim otobüsünde yaptığı konuşmada " Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz" dedi.

Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Can EROK- İSTANBUL(DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde seçim otobüsünde yaptığı konuşmada " Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz" dedi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Ben size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz" dedi.
Esenyurt'ta vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi Beylikdüzü oldu. "Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gidecek ve oylarımız kullanacağız" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a baharı getireceğiz. İnşallah aynı zamanda Adana'ya da Mersin'e de Ankara'ya da, bütün Türkiye'ye de baharı getireceğiz. Bahar mutluluk demektir. Beraber huzur içinde yaşayacağız. İnancı kimliği ne olursa olsun bütün insanları kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklamak her şeyden önce Ekrem İmamoğlu beyin görevi olacak, ona inanıp ona güveniyorum."

"SORUNLARIN TAMAMI ORTAK AKILLA VE BİR ARAYA GELEREK ÇÖZÜLÜR"
Kılıçdaroğlu, "Memlekette çok sorun var biliyorum. Bu sorunların tamamı ortak akılla ve bir araya gelerek çözülür. Ekrem Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacağım dönemde 5 yılda 150 bin kişiye istihdam yaratacağım.' Güzel mi gayet güzel. Bunun üzerine Sayın Binali Yıldırım, kalktı bir açıklama yaptı. 'Efendim bu belediye başkanlarının işi değildir' 'dedi. Bunun üzerine Ekrem Bey çıtayı biraz daha yükseltti ve '200 bin kişiye istihdam yaratacağım' dedi. Ama Binali Bey, "Ben de 500 bin kişiye bulacağım.' Adama sormazlar mı, Başbakanlık yaptın bulamadın, Ulaştırma yaptın bulamadın. Ekrem Bey söyledi, itiraz ettin. Şimdi bulacağım dedin. Artık yemezler" dedi.

"TOPLUMU KANDIRARAK VE BASKI KURARAK OY ALMAK İSTİYORLAR"
Kılıçdaroğlu, “Büyükşehir Belediye başkanı seçiyoruz. Diyorlar ki Türkiye'nin beka sorunu var, muhtarın beka sorunuyla ne ilgisi var. Belediye meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. İnşallah İmamoğlu'nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Bunun beka sorunu mu var Allah aşkına. İstanbul ve ilçelerini Türkiye'yi yönetecekler. Toplumu kandırarak ve baskı kurarak oy almak istiyorlar, ama buna izin vermeyeceğiz. Sandığa gidecek ve oylarımızı kullanacağız. Karadeniz'de, Ordu'da, Artvin'de Rize'de söyledim. Hep beraber hepinizin akrabası vardır. Dedim ki lütfen İstanbul'da lütfen akrabalarınıza telefon edin bizim bir gözbebeğimiz var, hasretini çektiğimiz insanımız var. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir kardeşimiz var o da Ekrem İmamoğlu ona gidin oy verin, dedim" şeklinde konuştu.

"ARAMIZDA KALSIN, İSTANBUL'U KAZANIYORUZ"
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da, “İnşallah çok güzel bir dönem bizi bekliyor. Hiç kuşkunuz olmasın. Bütün mahallelerimize eşit hizmet devam edecek. Çok güzel işler başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın. Ben size bir şey söyleyeyim, aramızda kalsın İstanbul'u kazanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü ile gelmesi
-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması
-Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Genel ve detaylar

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Kılıçdaroğlu: Hem Beylikdüzü’ne hem İstanbul’a baharı getireceğizKılıçdaroğlu: Hem Beylikdüzü’ne hem İstanbul’a baharı getireceğiz
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