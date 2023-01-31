Kılıçdaroğlu 'Hemen söyledim, harekete geçtiler' diyerek duyurdu: Bizde yüzde 18, dünyada yüzde 80 düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamalarına ‘6 lider bir aradayız’ mesajını vererek başlarken sorunlara birlikte çözüm bulacağız’ dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye artık şunu bilmeli, ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız. Kavga etmeyeceğiz, inadına barışacağız. Bu güzel ülkemize huzuru ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

"AKILCI POLİTİKALARLA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

Türkiye'nin her tarafından sorunlar geliyor. Bütün mesele her soruna akılcı çözümler üretmektir. Kendi içinde barışık bir toplumu inşa etmiş olursunuz. Hedefimiz, kendi içinde barışık, sorunları olmayan, akılcı politikalarla çözen bir siyaset anlayışı. Bu siyaset anlayışını Türkiye'ye getireceğiz. Nasıl? Altı lider bir aradayız. Birlikte mücadele ediyoruz, demokrasiyi savunuyoruz. Var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğiz.

"3,5 AY SONRA BÜTÜN SORUNLAR ÇÖZÜLECEK"

Akaryakıt bayileri.. Arabamıza yakıt alırken bunlar çok kazanıyor diye içimizden geçirmiş olabiliriz. Aslında büyük kısmı zarar etmeye başladı. 7 ayda kapanan bayi sayısı 412. Eğer küçük bir market olmasa tümüyle zarar edecekler. 100 binin üzerinde kişi çalışıyor burada. Nasıl olur da bunun farkına varmıyorlar? 3,5 ay sonra bütün sorunlar çözülecek. Alın teri döken herkesin kazandığı güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz. Avantadan para kazananlar değil, alın teri dökenlerin kazandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

"HEMEN SÖYLEDİM, HAREKETE GEÇTİLER"

Bir gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim Rusya Ukrayna savaşından sonra doğal gaz fiyatları yüzde 80 düştü. Dünyada yüzde 80 ucuzladı. Erdoğan hiç ses çıkarmıyordu ama sanıyordu ki Bay Kemal’in dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Haberim var ve hemen söyledim. Kardeşim doğal gaz fiyatları dünyada yüzde 80 düştü sen neden doğal gaz fiyatlarını düşürmüyorsun diye. Hemen harekete geçtiler sadece sanayiciler ve doğal gaz santralleri için doğal gaz fiyatını düşürdüler.

Az düşürdüler ama yüzde 13 ila 18 arasında düşürdüler, dünyada yüzde 80 oranında düştü. Ama konutlarda yok. İşyerlerinde yok oralarda düşürmediler. Bir şey daha kışın en ağır geçtiği yani kara kış diye tanımladığımız mevsimin en ağır geçtiği Erzurum ve Kars gibi kentlerimiz var. Buralarda kış yaklaşık 6 kay sürer. Doğal gaz fiyatını neden düşürmüyorsun. Dünyada yüzde 80 düştü sen de yüzde 80 ucuz alıyorsun o zaman neden düşürmüyorsun. Neden milletin sırtına bunu yıkıyorsun.

"UMUYORUZ KISA SÜRE İÇERİSİNDE..."

Bu sizin fark etmediğiniz ama bizim fark ettiğimiz adaletsiz bir vergi bunun da çözümünü istiyoruz. Umuyoruz kısa süre içerisinde konutlarda iş yerlerindeki doğal gaz fiyatın da düşürmüş olurlar. Allah nasip eder iktidar olduğumuzu göreceksiniz 3 buçuk ay sonra hiçbir hanenin hiçbir evin hiçbir fakir fukaranın ne doğal gazı kesilecek ne elektriği kesilecek ne de suyu kesilecek. Sosyal devlet onların yanında ve onların hizmetinde olacak.

"RAPORDA GÖRMEZSEM YAKARIM SİZİ"

Asıl panik, uzman ekiplerimiz, hazineden çalınan paranın peşine düştüğünde başladı. O raporlar masama geldiği an korkunç bir paniğe kapıldılar. Çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu hesaplayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ben korktum mu? Vız gelir tırıs geçer. Kale gibiyiz, sur gibiyiz, yiğit gibiyiz. Bu vesile ile devletimizin temel kurumlarından birisi olan Sayıştay'a ve denetçilerine seslenmek istiyorum. 418 milyar doları raporlarınızda görmezsem görevi yerinize getirmemişsinizdir. Vallahi billahi de raporda görmezsem yakarım sizi. Çok değil, 3,5 ay sonra göreve geldiğimizde kendi raporlarımızı ve sizin raporlarınızı karşılaştıracağım. Son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim, gideceğim ve baş başa görüşeceğim. Çeteleri temizleme, devlet hazinesinden sülükleri temizleme operasyonu öncesinde Ankara'ya dev bir pano yerleştireceğiz. Halktan çalınan 418 milyar dolar geri alınıncaya kadar durmayacağım. Mal Varlıklarının Geri Alınması Ofisini kuruyoruz, bunu boşuna kurmuyoruz. Benim hellaleşeceğim haksızlık yapılandır.

