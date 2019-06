CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonuçları ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.

