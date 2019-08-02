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Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU, HOPA'DA KONUŞTU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinin ardından geldiği Hopa'da halka seslendi.

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (2)

KILIÇDAROĞLU, HOPA'DA KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Arhavi ilçesinin ardından geldiği Hopa'da halka seslendi. Sevgi üzerine siyaset kuracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Gerilim, kavga değil, sevgi üzerine bir siyaset inşa etmek istiyoruz. 'Mart'ın sonu bahar olacak' dedik. Oldu mu, oldu. Tüm söylemlerimizi sevgi üzerine inşa ettik. Her şey söylediler, hakaret ettiler bize. Ne söylerlerse söylesinler, benim yüreğimdeki insan sevgisi asla ve asla silemezler. Herkesi seviyorum. Allah'ın yarattığı her şeyi seviyorum. Sevgi üzerine bir siyaset. Siyasetçinin de görevinin bu olması gerek. Bu topraklarda sevgi var, barış var. Siyaset bu toprakları kirletiyor aslında. Kavgayı siyaset yapıyor. Niye kavga ediyoruz? Siyaset, hizmet yarışı olmalı. Vatandaş, herkes vergi veriyor, belediye başkanı sizin ödediğiniz vergileri sizin için harcamak zorunda. Harcarken de size hesabını vermek zorunda. Eğer vermiyorsa, bilin ki o belediye başkanı, cebini düşünüyor, vatandaşı değil. Başkanlar, bakanlar, devletin bütçesini yönetenler, nereye hangi paraları harcadıklarının hesabını vermiyorsa, ceplerini düşünüyorlar demektir. Siyasetçi hesap veriyorsa, kul hakkı yemeyen bir siyasetçi demektir" dedi.
'SURİYE İLE DERHAL BARIŞMALIYIZ'
Orta Doğu'ya barışı, huzuru ve sevgiyi getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımız Suriyelilerden şikayet ediyor. 3,5 milyon Suriyeli var, vatandaş şikâyet ediyor. Vatandaş, 'Suriyeli birinci, biz ikinci sınıf vatandaş haline geldik. Hastanede onlara öncelik var, bize yok' diyor. 40 milyar dolar yardım yapıldı. Ya hu nereye gitti bu para? Suriyelilere iş var, benim çocuklarım işsiz. Şu soruyu özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin düşünmesini isterim. Neden biz Suriye'ye girdik? Neden Suriye'ye silah soktuk? Neden Müslüman'ı Müslüman'a kırdırdık, neden orada insanlar birbirlerini öldürüyor? Saldıran her taraf, 'Allah Allah' diye saldırıyor. Birisinin elinde Rus, diğerinin elinde ise Amerikan silahı. Kim kazanıyor? Rusya ve Amerika kazanıyor. İslam dünyası da kaybediyor. Suriye ve Mısır'la derhal barışmalıyız. Bu iç savaşı sona erdirmeliyiz. İç savaşın sona erdirilmesiyle onlara her türlü yardımı yapmalıyız, onları kendi ülkelerine huzur içinde göndermeliyiz. Eğer biz bunu yaparsak, Orta Doğu'nun en saygın ülkesi haline geliriz. Orta Doğu'ya ve bu bölgeye barışı, huzuru ve sevgiyi getireceğiz. Terörü bitireceğiz. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Üreten Türkiye'yi kuracağız, tüketen değil."

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Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (2)Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (2)Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (2)Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (2)

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