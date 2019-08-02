HABER

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

KEMALPAŞA'YA ZİYARET  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Hopa ilçesinin ardından geldiği Kemalpaşa'da halka seslendi.

KEMALPAŞA'YA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Hopa ilçesinin ardından geldiği Kemalpaşa'da halka seslendi. Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "17 yıldır iyi bir sınav verilmedi. Paket açıkladılar, dediler, 'Ekonomi iyiye gidecek'. Her seferinde kötüye gitti. Ülkenin sorunlarına hep beraber çözüm üretmek zorundayız. Biz görevimizi yapıyoruz. Krizin daha başlangıcında, geçen yılın Ağustos ayında, İstanbul'da 13 madde halinde 'Bu krizden nasıl çıkarız' diye açıkladım. Hiç kimseyi suçlamadım; memleket, vatan, bizim vatanımız. Bu vatanda herkesin huzur içinde yaşamasını istedim. Bununla ilgili düşüncelerimi açıkladım; ama her seferinde suçlandım. Ben vatandaşın derdini anlatmayayım da kimin derdini anlatacağım? 'Mutfakta yangın var, işsizlik var, Suriyelilere 40 milyar dolar para harcandı' diyorum, kızıyorlar" dedi.

'TEK DERDİM VAR, HER EVDE HUZUR OLSUN'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Borçka ilçesine geçip, belediyeyi ziyaret etti. Belediye binası önünde konuşan Kılıçdaroğlu, siyasetten zenginleşme beklentisinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kavgadan, geriliminden, düşmanlıktan yana asla değilim. Tek derdim var; bu memleketteki hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Tek derdim var; her evde huzur ve bereket olsun. Her şeye vergi veriyorsunuz. Ne yapılıyor bu paralarla? Türkiye neden üretimden koptu? Bunu sormalıyız. Bazı alışkanlıklardan da vazgeçmemiz lazım. 'İlla ben A partisine, B partisine oy vereceğim' değil kim bu memlekete hizmet ediyorsa kim siyasette zenginleşmeyi değil halkı düşünüyorsa ondan yana hepimizin tavır alması lazım. Benim siyasetten zenginleşme gibi bir beklentim yok; ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa o benim derdimdir."

'MURATLI SINIR KAPISI AÇILMALI'

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan sonra Artvin sınırlarındaki ikinci kapı olan Muratlı Sınır Kapısı'nın da açılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kapı neden açılmaz? O TIR'ların bir kısmı buradan gelip, gitse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Buranın esnafı da kazanacak, herkes kazanacak, zarar eden olmayacak. Size sözüm söz; Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim. Burayı açın, ne olur? Maliyeti de çok yüksek değil. Buradan sesleneyim isterseniz; eğer bu kapıyı açmakta zorlanıyorsanız, para bulamıyorsanız, vallahi parayı ben bulacağım. Parayı ben bulup, burayı açacağım, yeter ki engel olunmasın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Borçka programının ardından Artvin'e hareket etti.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruzBakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.