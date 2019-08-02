HABER

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 20:11 | Son Güncelleme

ARTVİN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin Belediyesi’ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (4)

ARTVİN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin Belediyesi’ni ziyaret etti, vatandaşlara seslendi. Türkiye’ye baharı getireceklerini, herkesin mutlu olacağı bir Türkiye inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette ne zamandan beri et ithalatı, canlı hayvan ithalatı başladı. Bu memlekette çiftçimi bitti? Sorun çiftçiye derdin nedir diye, perişan vaziyette. Şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Allah’ın izniyle ilk seçimlerde Türkiye’ye baharı getireceğiz. Bahar kadar güzel bir mevsim var mı? Artvin’e baharı getirdiniz, buraya geldim sizlere teşekkür etmek için. Artvin de huzur bulacaktır inşallah. El birliğiyle herkesin mutlu olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Kılıçdaroğlu’na, TBMM önünde fotoğrafı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün üç boyutlu tablosunu hediye etti. Kılıçdaroğlu, CHP Artvin il Başkanlığını ziyaret ettikten sonra geceyi geçirmek üzere Kafkasör Yaylası'na hareket etti.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (4)Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız (4)

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmişYıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Yangına ilk müdahaleyi 12 dakikaya düşürdük”

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonuna 'RTE' diye kaydetmiş

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

YAŞ kararlarının dikkati çeken isimleri

MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

MHP'den Bahçeli'nin 'İYİ Parti' çağrısı hakkında açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Fatih Portakal'ın eleştirisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.