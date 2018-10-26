KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSENİN GENEL BAŞKAN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ KESMEDİM

"ÜNİVERSİTELERDE DÜŞÜNCELERE SINIRLAMA GETİRİLEMEZ" Kılıçdaroğlu; "Üniversitelerin idari özerkliği olmalı. Mali ve bilimsel özerkliği de olmalı. Eğer bir üniversitenin idari özerkliği yoksa orası üniversite değil, lisedir. Mali özerkliği yoksa siyasi otoriteden talimat alır. Siyasi otorite ona istediği ölçüde para verir ve ya vermez. Bilimsel özerkliği yoksa o üniversitede bilim üretilmez. Eğer bir üniversite kendi rektörünü, dekanını seçemiyorsa, özgürce belirleyemiyorsa dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde oraya üniversite denmez. Bilimsel özerklikten kastım, her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekânlardır. Üniversitelerde düşüncelere sınırlama getirilemez. Getirildiği takdirde üniversite olmaktan çıkar" dedi.

"GENÇLERİMİZ DÜŞÜNCELERİNİ ÖZGÜR BİR ORTAMDA İFADE EDEMİYORLAR"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Ülkede bir kişi çıkıp ta 'neden bizim üniversitelerimiz dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında yer almıyor?' diye soruyorsa o soruyu bizlere ve ya sizlere sormadan önce kendisine sorması lazım. Çünkü yöneten o. Neden bizim üniversitelerimiz ilk 500 üniversite içinde yer almıyor? Neden bizim gençlerimiz belli bir eğitimi tamamladıktan sonra geleceğini yurtdışında arıyor? 18-25 yaş arasındaki kuşağın en temel özelliklerinden bir tanesi düşüncelerini özgür bir ortamda ifade etmek ister. Baskı altında değil. Bugün gençlerimiz düşüncelerini özgür bir ortamda ifade edemiyorlar.

"KİTAPLARDA OKUDUĞUMUZ SİYASET TÜRÜ TÜRKİYE'DE UYGULANMIYOR"

Türkiye'de yapılan siyasetin yanlış olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Siyaset sizin kitaplarda okuduğunuz, benim de kitaplarda okuduğum siyaset türü Türkiye'de uygulanmıyor. Yok böyle bir siyaset. Türkiye'de etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden kendisine taban bulmaya çalışan bir siyaset Türkiye'de uygulanıyor. Çağdaş demokrasilerde bunun üçü de yasaktır. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. İnanç üzerinden siyaset yapılmaz. Ama Türkiye'de siyasetin temeli bu üç ana nokta üzerine inşa ediliyor. Nedeni ise kendi taraftarını Türkiye'nin sorunlarından koparıp, kendi alanıma hapsedeyim diye. Sizin göreviniz hangi etnik kimlikten olursak olalım hangi inançtan olursak olalım, hangi yaşam tarzını benimsiyorsak benimseyelim herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı duymalıyız. Şu soruyu sormalıyız, ülkede neden işsizlik var? Üniversiteyi bitiren neden iş bulamıyor? " ifadelerini kullandı.