Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman asla ve asla diz çökmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın Güvenpark'tan Anıtkabir'e düzenlediği Büyük Gençlik Yürüyüşü'nün bir bölümüne katıldı. Kılıçdaroğlu, "Bizler, ne beşli çetelere, ne onların yandaşlarına, ne reislerine hiçbir zaman asla ve asla diz çökmeyeceğiz. Bizler, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİ YENİDEN YAŞATACAĞIZ"

Gençlik Caddesi'ni gençlerle beraber yürüyen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Tandoğan girişi önünde, parti otobüsü üzerinden bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'ten sonra konuşan Kılıçdaroğlu, Killik'in güzel bir konuşma yaptığını ve bütün gençlerin sözcüsü olduğunu söyledi.

Bu bayramın sıradan bir bayram olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"16 Mayıs'ta düşman zırhlılarını gördüğü zaman 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı meşalesini yaktığı bayramdır. Bütün genç arkadaşlarıma seslenmek isterim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki tane ilkesi vardır, siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. İkisini de kendisi seslendirir zaten. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' der. 'Bayrağımın altında, vatanımda özgür ve bağımsız yaşamak istiyorum' der. İkinci önemli ilkesi, 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz.' Bugün hep birlikte ülkede siyasal ve ekonomik bağımsızlığı yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet yürüyüşü bunun en önemli adımıdır. İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamemizle, ikinci yüzyıla Türkiye’yi hazırlamak zorundayız. Beraber, birlikte, kavgasız, omuz omuza, kararlı yürüyerek, birlikte yürüyerek, omuz omuza yürüyerek, toplumun her kesimini kucaklayarak, işçisinden köylüsüne, memurundan şoförüne kadar, 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız."

Çetelerin olduğunu bildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Beşli çetelerin olduğunu biliyorum. SADAT'ların olduğunu biliyorum. Biz hep beraber çeteleri de SADAT'ları da ezeceğiz ve ezerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"ASLA VE ASLA DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

CHP'nin dokularında Kuvayi milliye ruhu olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Bizler, ne beşli çetelere, ne onların yandaşlarına, ne reislerine hiçbir zaman asla ve asla diz çökmeyeceğiz. Bizler, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız." dedi.

O savaşı verenlerin güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için savaştıklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek için verdiler o mücadeleyi ve bizler o mücadelenin sahipleri olarak yolumuza devam edeceğiz. Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. Bu ülkenin ufkunu açacak olan sizlersiniz. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verenler sizlersiniz. Sizin azminize, sizin yüreğinize, sizin yol arkadaşlığınıza bu toplumun ihtiyacı var. Hep beraber mücadele edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılın en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmak da her namuslu insanın görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece bizler değil, bütün dünya saygı duymaktadır ve o saygı hiçbir zaman eksilmedi. Mustafa Kemal'in başlattığı bağımsızlık mücadelesi bütün mazlum insanların bağımsızlık mücadelesine örnek oldu. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk sıradan bir insan değildir, idealleri olan, mazlumların yanında olan, haktan, hukuktan, adaletten yana olan, bağımsızlık ülküsüne sarılan bir liderdir. O lider bizim önderimiz ve onun açtığı ufuk bizim ufkumuz olacaktır. Bayramınız kutlu olsun."

Kaynak: AA

