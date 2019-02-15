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Kılıçdaroğlu: Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerine devletin fabrikaları verilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokak ekonomisinin aktörlerinin tümü hemen hemen büyük kentlerin varoşlarında yaşayıp hayata tutunmaya çalışırlar.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokak ekonomisinin aktörlerinin tümü hemen hemen büyük kentlerin varoşlarında yaşayıp hayata tutunmaya çalışırlar. Ama hortumcu piyasanın aktörleri milyon dolarlık plazalarda yaşarlar. Sokak ekonomisinin aktörleri rant gelirleri elde etmezler. Ama hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerine devletin en önemli fabrikaları, Sakarya'daki tank palet fabrikası dahil ihaleli ve ihalesiz verilir" dedi.

CHP Emek Büroları tarafından Ankara'da otelde düzenlenen 'Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'na, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda CHP milletvekili ile parti meclisi üyelerinin yanısıra birçok vatandaş ve seyyar satıcı katıldı. Kılıçdaroğlu, salona girişte seyyar satıcılar tarafından kurulan standları gezdi. Kılıçdaroğlu, meyve tezgahının önüne geldiğinde bir gazetecinin ''Tanzim satış merkezi var galiba burada'' demesi üzerine ''Daha güzeli var. Doğrudan üretici satıyor. Fiyatlar her zamanki gibi, değişen bir şey yok. Burası daha uygun'' dedi. Tezgahta duran kadının, "Fiyatlar uygun, daha da uygun vermek isterdik; ama çiftçiye destek yok, çiftçiye destek olsa daha da uygun veririz size'' demesi üzerine de Kılıçdaroğlu, "Benim söyleyeceğimi o söyledi zaten" diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten gelen davulcuların sahne gösterimi ve Hacivat-Karagöz adlı ortaoyununu izledi.

'SOKAK EKONOMİSİ VE HORTUMCU PİYASA EKONOMİSİ AKTÖRLERİ'
Daha sonra kürsüye çıkarak konuşan Kılıçdaroğlu, siyasetçi ve aydınların seyyar satıcıların sesi olması gerektiğini söyledi. Bir sokak ekonomisi ve aktörleri ve bir de hortumcu piyasa ekonomisi ve onun aktörlerinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Birisi gerektiğinde 12 saat çalışıyor, gerektiğinde bir arkadaşından borç alıp o gün satabileceği malzemeleri almaya çalışıyor. Size siyahla beyazı anlatacağım. 'Beyaz' tarafını sokak ekonomisinin aktörleri olarak düşünün, 'siyah' tarafını da hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri olarak düşünün. Sokak ekonomisinin aktörlerini simitçi, bozacı ya da seyyar köfteci olarak tanımlarız. Ama hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerini saraya yakın, saraydan beslenenler olarak adlandırırız. Ve bunların en meşhur olanını da toplum '5'li çete' olarak tanımlar" dedi.

'MİLYON DOLARLIK PLAZALARDA YAŞARLAR'
Sokak ekonomisinin aktörlerinin hem belediye hem de valiliğe vergi ödediğini, hortumcu piyasa aktörlerinin ise Türkiye'de vergi ödememek için 1 sterline vergi cennetlerinde şirket kurup oradan getirdileri paralarla 5 kuruş vergi ödemediklerini savunan Kılıçdaroğlu, "Sokak ekonomisinin aktörlerinin tümü hemen hemen büyük kentlerin varoşlarında yaşayıp hayata tutunmaya çalışırlar. Ama hortumcu piyasanın aktörleri milyon dolarlık plazalarda yaşarlar. Sokak ekonomisinin aktörleri rant gelirleri elde etmezler. Zaten 'rant nedir' bunu da çoğu bilmez. Ama hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerine devletin en önemli fabrikaları, Sakarya'daki tank palet fabrikası dahil ihaleli ve ihalesiz bunlara verilir. Ve bunlar saray ve damada yakınlıklarıyla devletin en önemli ihalelerini alırlar. Dolar bazında ihaleleri alırlar hazine de bunlara dolar bazında garanti verir" diye konuştu.

'SİYASİ OTORİTE BUNLARI DESTEKLER'
Sokak ekonomisinin aktörlerinin toplumun yoksul kesimlerinin günlük veya anlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Çocuğuna balon alacaksa gider oradan alır. Lokantaya gidecek parası yoktur. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri toplumun geniş kesimlerinin gelirlerini siyasal yandaşları aracılığıyla hortumlarlar. Gelir adaletsizliğinin temel nedenlerinden biri de budur. Sokak ekonomisinin aktörleri faaliyetlerini sürdürürlerken dayandıkları herhangi bir güç yoktur. Ama hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri sürekli varlıklarını artırırlar ve sürekli varlıklarının arttırılmasını sağlayan siyasal otoriteyi desteklerler ve siyasi otorite de bunları destekler. Bunun en somut söylemi 'hırsız bizim hırsızımız' söylemidir. Sokak ekonomisinin aktörlerinin sayısının Türkiye'de yaklaşık 6 milyon kişi olduğu söyleniyor; ama hortumcu piyasa ekonomisinin sayısı çok sınırlıdır. Rant gelirlerinin yüzde 90'ını bu kesim elde eder ve bunların 'geçim' diye bir derdi yoktur" dedi.

'754 LİRA SOKAKTA PARA KAZANAN BİRİSİ İÇİN YÜKSEK BİR RAKAM'
Bu ülkede yaşayan herkesin emekli olma hakkının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
''Ama emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim yatırması lazım. En az rakamı söylüyorum. SGK'ya sokak ekonomisinin aktörleri emekli olmak istiyorlarsa her ay en az 754 TL prim yatırmaları gerekiyor. 754 liranın sokakta para kazanan birisi için ne kadar yüksek bir rakam olduğunu takdirinize sunuyorum. Ama hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de işveren sayılıyor ki sokakta geçimini sağlayan kişinin elde ettiği gelir dolayısıyla o da işveren sayılıyor. Hortumcu piyasa ekonomisinin aktörleri de emekli olmak için onlar da en az 754 TL para yatırmak zorundadır. Burada sosyal adalet kavramı var mı? Simit satan da 754 TL yatıracak milyar dolarlık ihaleler alan da, dolarla geçimini sağlayan ve her türlü güvencesi dolarla verilen kişi de 754 TL sosyal güvenlik primi yatıracak. Ve şu gerçeği de hepimizin bilmesi lazım. Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvencesi yoktur. Çünkü her ay götürüp 754 TL yatırmaya gücü yoktur. Zaten zor geçiniyor.''

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-CHP çalıştayından detaylar
-Kılıçdaroğlu'nun tanzim satışlr ile ilgili yorumu
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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