Kılıçdaroğlu: İçimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınır ötesine asker gönderme tezkeresiyle ilgili, "Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu esnaf, sanayici, çiftçinin geçinemediğini, vatandaşların maddi sıkıntılar yaşadığını, işsizliğin en üst seviyelerde olduğunu söyledi.

'TEPKİ GÖSTERMİYORSAN ÇEKİLECEKSİN'

Kemal Kılıçdaroğlu, Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlere ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez, ilk tepki bizden geldi, AK Parti'den tık yok. Niye yok, niye itiraz etmiyorlar? AK Parti'li kardeşlerimin bunu hafızalarının bir yerinde tutmaları lazım. Her taşının toprağının altında şehit kanı vardır. Tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin. Çekileceksin o zaman tepki göstermiyorsan, yönetemiyorsan" diye konuştu.

'TÜRKİYE YOKUŞ AŞAĞI UÇTU'

Kılıçdaroğlu, faizlerin geldiğini, doların yükseldiğini, zamların arttığını buna rağmen enflasyon rakamlarının yüzde 9 olarak açıklandığını bildirerek, "Direksiyon sallayan bütün şoförlerin sorununu biliyorum. Bu nedenle ben CHP Genel Başkanı olarak sizlerin oyuna talibim. Düne kadar diyorlardı ki 'vergiyi tabana yayacağız', şimdi 'zammı tabana yayacağız'. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Fabrikalar kapanıyor, neden dışarıdan nohut, mercimek getiriyoruz? 'Siz bu kardeşinize yetkiyi verin faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz. Türkiye şaha kalkacak, uçacak' diyordu. Türkiye yokuş aşağı uçtu" dedi.