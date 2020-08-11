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Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Siyasi ömrünü tamamlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2020 08:40 | Son Güncelleme

Gazeteci Hadi Özışık, CHP'de iktidar yarışı olduğunu ifade ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrünü tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Siyasi ömrünü tamamlıyor

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP tarihindeki tüm muhalefet hareketlerinin bir şekilde sindirilerek engellendiğini söyledi. Parti içerisindeki bir grubun "iktidar hayali" gördüğünü kaydeden Özışık, parti içerisindeki kavgayı da bu hayalin bir parçası olduğunu ifade etti.

Hadi Özışık, İsmail Saymaz, Necdet Saraç ve Metin Özkan'ın katıldığı “Sansürsüz” programında CHP'deki Muharrem İnce trafiği tartışıldı. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve bunun için yeni bir kampanya sürecine girdiğini söyleyen İsmail Saymaz, İnce'nin CHP içinde yeni bir pazarlık masası kurmak istediğini ileri sürdü.

Hadi Özışık ise CHP içerisinde yaşananları iktidar mücadelesi olarak niteledi. Parti içerisinde belirli bir grubun iktidar hayali gördüğünü anlatan Özışık, Kılıçdaroğlu'nun yaşını hatırlattı ve CHP liderinin önümüzdeki seçimler sonrası siyasi ömrünü tamamlayacağını ifade etti.

Hadi Özışık'ın diikat çeken o açıklamaları şöyle:

"Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye gitti. Peki ne konuştular? Kılıçdaroğlu'nu parti bölünmesin diye ikna etmeye çalıştılar. Muharrem İnce geri dönsün diye gittiler ama Karayalçın çıkıp dedi ki "Muharrem İnce'nin yaptığı şantajdır" dedi. Dolayısıyla içeriyi ikna etmeye giden iki kişi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ikna edilmiş biçimde çıktılar.

'CHP VAKIF OLSUN DİYENLER HALA PARTİDE AKTİFLER'

Şimdi CHP'de muhalefet yapma engeli var mı yok mu bu fotoğraf ortaya koyuyor. CHP'de 10 Aralık hareketi var mı? Hala aktif görevdeler mi? Geçmiş söylemlerini hatırlıyoruz. CHP vakıf olsun diyen görüşlerini hatırlıyoruz ama hala partide aktifler. Bunları da geçelim daha dün kadın kurultayı yapıldı. Fatma Köse çıkıp dedi ki "erkek gibi siyaset yapma diye" il başkanını eleştiriyor.

'KEMAL BEY SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLIYOR'

Herkes bir iktidar yarışında. Arkadaş ne iktidar yürüyüşü yahu! Kemal Kılıçdaroğlu 72 yaşında ve 2023'te olacak 75 yaşında. Hadi bu seçimi de kazanmasın önümüzdeki seçim olacak 80 yaşında. Ne iktidarı yahu! Kemal Bey siyasi ömrünü tamamlıyor. İktidar yürüyüşü nereden çıktı? "


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