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  4. Kılıçdaroğlu 'ihmal ettik' diyerek açıkladı: Helalleşmemiz lazım

Kılıçdaroğlu 'ihmal ettik' diyerek açıkladı: Helalleşmemiz lazım

25.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha fazla vatandaşa gitmek, daha fazla konuşmak, daha fazla derdini dinlemek gerekiyordu. Biz bunu uzun yıllar belki ihmal ettik; ama şimdi sizler ile bizler artık bir anlamda Türkiye'nin geleceğini oturup düşünmeye başladık. Geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu 'ihmal ettik' diyerek açıkladı: Helalleşmemiz lazım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de Toprak Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, memlekette herkesin huzur içinde evine gitmesi gerektiğini belirterek, "Bu memleket zengin bir ülke. Bütün mesele, yarattığımız katma değeri hakça bölüşeceğiz. Sen de kazanacaksın, yanındaki fırıncı da kazanacak, yanındaki pastacı da kazanacak. Herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak zorundayız. Biz büyük bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz. İyi yetişmiş kadrolar var bu devlette, üniversite mezunu binlerce kişi var üniversiteden tutun bürokrasiye kadar; ama bunların hepsi bir köşeye atılmış vaziyette. Bunları alıp yetiştirmek ve yönetim kadrolarına katmak lazım" dedi.

'GEÇMİŞİ BIRAKIP HELALLEŞMEMİZ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, kendi kabahatlerinin de bulunduğunu söyleyerek, "CHP'nin genel başkanı olarak da söylüyorum. Yani daha fazla vatandaşa gitmek, daha fazla konuşmak, daha fazla derdini dinlemek gerekiyordu. Biz bunu uzun yıllar belki ihmal ettik; ama şimdi sizler ile bizler artık bir anlamda Türkiye'nin geleceğini oturup düşünmeye başladık. Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, Türkiye'yi nasıl büyütmeliyiz, nasıl saygın kılmalıyız, iç kavgaları nasıl bitirmeliyiz? Kavgayı aldık kan davasına dönüştürdük; artık bundan da Türkiye'mizin kurtulması lazım, geçmişi bırakıp helalleşmemiz lazım. Dışarıya ihracatsa ihracat yapalım, üretimse üretim yapalım, herkes kazansın. Biz bunu yapacağız. Kararlıyım, vallahi billahi yapacağım. Yapacağız biz bunu; ama desteği sizden istiyorum. Destek verdiğiniz takdirde" diye konuştu.

'ÇÖZÜMÜ DE DİLE GETİRMELİYİZ'

Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı mahallede bulunan kıraathanede esnaf ve emeklilerle bir araya geldi. Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Adnan Çatolok, kahveci esnafının sorunlarını dile getirdiği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu ise, "Sizin sorunlarınıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Eğer parlamentoda görev yapıyorsak, bu milletten oy alarak Meclis'e gittiysek, toplumun hangi kesimi hangi sorunla karşı karşıya kaldıysa, onların sorunlarını dile getirmeliyiz. Sadece sorunu dile getirmek değil, çözümü de dile getirmeliyiz. Bütün esnafın sorunlar çektiğini biliyorum. Esnaf zaten bu memleketin orta direği, orta direkte zayıflama var. Esnafın kazanması, gelir elde etmesi, üretmesi lazım" ifadesini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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