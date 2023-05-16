HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başladı! Kulislerde bu konuşuluyor: Kaftancıoğlu ve İmamoğlu iddiası

Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başladı! Kulislerde bu konuşuluyor: Kaftancıoğlu ve İmamoğlu iddiası

16.05.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna odaklandı. Anketlerde önde gösterilen Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı. Kılıçdaroğlu, ikinci tur için çalışmalara başlarken kulislerde kampanyanın başına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçeceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu ikinci tur çalışmalarına başladı! Kulislerde bu konuşuluyor: Kaftancıoğlu ve İmamoğlu iddiası

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, yüzde 50 artı 1 oyu alamadı ve seçimler ikinci tura kaldı. Anketlerde önde gösterilen Kılıçdaroğlu, ikinci tur için çalışmalara başlarken dün kampanyanın başındaki CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevinden aldı.

KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU İDDİASI

Bu gelişme sonrasında kulislerde ikinci turda kampanyanın başına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçeceği konuşuluyor.

6163aebc45d2a06a3ce37b60

6168fb0c45d2a06a3cf17f04

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖFKESİ GECENİN KURGUSUNUN AKAMETE UĞRAMASIYLA İLGİLİYDİ"

Öte yandan Gazeteci Özlem Gürses ise seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananların perde arkasını anlattı. Gürses açıklamasında şunları kaydetti:

"Öyle bir karmaşa oluştu ki, öyle farklı veriler akmaya başladı ki... Hangisinin doğru ve güvenilir olduğu bilinemedi. Anka'dan bir veri geliyor, muhabir ağı var. Hepsi birbirinden farklı olmaya başlayınca onlar da güvenilir verinin ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaşadı. O nedenle gece boyunca hazırlanmış olan muazzam bir basın operasyonu ve iletişim stratejisi kurmuşlardı. 2 gece önce yapılan toplantıda 'Bütün gece boyunca seçmenimizi bilgilendireceğiz' demişlerdi. Çünkü AA'nın veri manipülasyonunu biliyorlardı, psikolojik mobbingi biliyorlardı. Bir sahne kurulmuştu, bazen Kemal Bey, bazen Akşener, bazen İmamoğlu ve Yavaş yarım saatte bir, saatte bir veri paylaşacaklardı. Manipülasyonun önünü almak üzere bir iletişim stratejisi kurgulanmıştı. Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü.

644ba4d550acca284c026c5f

Farkındaysanız İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı. İstersen Erdoğan'ı yüzde 100'den başlat. 49.5 kaç saat sürerse sürsün ortaya çıkıyor. Temel mesela sandıklardaki psikolojiyi ve seçmenin psikolojisini tutmak üzerineydi. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı ve öfkesi seçim sonuçlarından daha fazla. Gecenin kurgusunun akamete uğramasıyla ilgili bir öfkeydi."

CHP'de seçim sonuçları değerlendirmesi! Canan Kaftancıoğlu'ndan 2. tur mesajı: "Sokakta değişim isteği var, biz bunu başaracağız" CHP'de seçim sonuçları değerlendirmesi! Canan Kaftancıoğlu'ndan 2. tur mesajı: "Sokakta değişim isteği var, biz bunu başaracağız"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM duyurdu! O kişiler sınav ücreti ödemeyecekÖSYM duyurdu! O kişiler sınav ücreti ödemeyecek
Erdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştıErdoğan'dan ikinci tur mesajı! Sosyal medyadan paylaştı
CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdiCHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu CHP Canan Kaftancıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç...'

Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç...'

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!

Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...

Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.