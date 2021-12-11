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Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinin ilk 6 ayında atacakları 6 özgürlük adımını açıkladı

11.12.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ayında özgürlüklerle ilgili atacakları 6 adımı açıkladı. İnsan özgürlüklerinin basit ve kolay anlaşılır konular olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz anlamak istemedik. Hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinin ilk 6 ayında atacakları 6 özgürlük adımını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ayında özgürlüklerle ilgili atacakları 6 adımı açıkladı. İnsan özgürlüklerinin basit ve kolay anlaşılır konular olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz anlamak istemedik. Hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesaplarında, "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelecek" diyerek paylaştığı videoda, insan hakları, fikir ve ifade özgürlüğü, birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı da dahil olmak üzere birçok konuya değindi.

"Uçmak istiyorsak kanatlarımızı ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli ve bu bagajları atmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye toplumuna bırakmak istediği mirasın, ömür boyu özgürlük ve eşitlik olduğunu söyledi.

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun adı

CHP lideri, ilk maddesinde iktidarlarının ilk 6 ayı içinde İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun isminin "İnsan Hakları Eşitlik ve Özgürlük Kurumu" olarak değiştirileceğini belirtti.

Söz konusu kurumun, tüm kurum ve kuruluşların uygulamalarını insan hakları çerçevesinde denetleyeceğini ve gerekli hallerde de yaptırım uygulayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, kuruma tahsis edilecek bina olarak da "propaganda aygıtı" olarak tanımladığı İletişim Başkanlığı binasını adres gösterdi:

"İktidarımızda devlet hiçbir siyasi partinin propagandasına alet olamayacağı için o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak."

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1469668510620176387

'Barış Akademisyenleri işlerinin başına dönecek'

Saydığı ikinci maddede devletin adaletle yönetileceğinden söz eden CHP lideri, "İfade özgürlüğü ihlal edilen herkes, ihlali yapanın kimliğine ve sıfatına bakılmaksızın yargı makamlarına başvuru hakkına sahip olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, görevlerinden uzaklaştırılan Barış Akademisyenleri'nin işlerinin başına döneceğini dile getirdi ve "AYM ve AİHM kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek. Karar tahliyeyi gerektiriyorsa tahliye gerçekleşecek, yeniden yargılama gerekiyorsa vakit geçirmeksizin yeniden yargılama süreci başlatılacak" diye konuştu.

Ana muhalefet lideri, üçüncü maddesinde ise bugüne kadar devletin bireysel hak ve özgürlüklerine müdahalesine mağruz kalmış vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkının sağlanacağını vadetti ve devletin de vatandaşıyla helalleşeceğini savundu.

Sorulamayacak sorular

Dördüncü maddesinde "sorulamayacak sorular kanunu" çıkarılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine göre, bu kanunla birlikte işveren tarafından bireylere yöneltilemeyecek sorular bu kanunda net bir şekilde tanımlanacak.

Kılıçdaroğlu, bu sorularla ilgili bir örnek de verdi ve "Kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulamayacak" dedi.

Bilgiye erişim

Bir diğer maddesinde ise Kılıçdaroğlu, bilgiye erişim ilkelerinin özgürlükler bağlamında netleştirileceğini kaydetti.

"Vatandaş denetimi mekanizması" olarak nitelendirdiği sistemle vatandaşın devleti denetleme özgürlüğünü sağlayacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Devlet sırrı kavramı, evrensel kriterlere engel olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Bağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyuna da resmi kayıtlarına erişim hakkı verilecek."

Etnik köken ve cinsel yönelim

CHP lideri özgürlüklere yönelik son maddesinde, kendi iktidarlarının ilk altı ayında hak ve özgürlükleri garanti altına alacaklarını aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek" dediği bu uygulamanın "troller" tarafından tepki gösterileceğini söyledi ancak kararlı olduklarını da vurguladı:

"Adil bir devlet, evlatlarını ayırmaz."

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