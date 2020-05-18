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Kılıçdaroğlu İktidardan Yeni Bütçe ve Ekonomik Program İstedi

18.05.2020 23:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine seslenerek, Corona virüsü salgını nedeniyle TBMM’ye yeni bütçe sunulmasını ve ekonomik önlemler alınmasını talep etti

Kılıçdaroğlu İktidardan Yeni Bütçe ve Ekonomik Program İstedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine seslenerek, Corona virüsü salgını nedeniyle TBMM’ye yeni bütçe sunulmasını ve ekonomik önlemler alınmasını talep etti.

Kılıçdaroğlu, bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ardından salgın sürecinde Türkiye’nin ekonomik buhrana girdiğini ve bunun için 16 maddelik çözüm önerilerini ortaya koymak istediklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, “Buhrandan çıkış programları asgari müştereklerde azami mutabakatların sağlanacağı programlardır. Bu çerçevede mevcut iktidar koşullarında buhrandan çıkış için önerilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz” diyerek önerilerini şöyle sıraladı:

1- Hükümet hem güven vermek hem kamuoyu desteği sağlamak için kamuda israfa son vereceğini, tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası’na dönüştürüleceğini, makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir.

2- Yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı TBMM’ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır. TBMM’de kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan orta vadede program, milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir. Gerçekçi ve güven veren yeni bir plan ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır.

3- Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır. Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir merkez-yerel dengesi kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yerel yönetimlerin bütçeleri arttırılmalıdır. Merkezi yönetimin denetimi, belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.

4- Devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır.

5- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

6- Özerk kurulların güvencesi sağlanmalıdır. Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, SPK, EPDK gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağı kamuoyuna açıklanmalıdır.

7- Kamu ihale yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

8- TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Kesinleşen bütçe harcamalarını gösteren kanunun sağlıklı bir zeminde tartışılması için kesin hesap komisyonu kurulacağı ve bu komisyonun başkanlığının da muhalefet partisine verileceği açıklanmalıdır.

9- Ulusal vergi konseyi kurulmalıdır.

10- Ekonomik ve sosyal konsey çalıştırılmalıdır. Dar bir kadroyla ya da tek başına karar alınmayacağı kamuoyuna taahhüt edilmelidir.

11- Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Hükümet kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. İktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne derhal son verilmelidir. Orta vadede yargı bağımsızlığını sağlayacak anayasal değişikliğe gidileceği taahhüt edilmelidir.

12- Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır. Hükümet, her türlü baskıya son vereceğini ve evrensel ölçülerde medya özgürlüğüne ulaşılacağını açıklamalıdır.

13- Seçim barajı kaldırılmalıdır. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. Hükümet, 12 Eylül darbecilerinin eseri olan siyasi partiler kanununun değiştirileceğini taahhüt etmelidir. Darbecilere karşıysak onların getirdiği yasalara karşı olmak zorundayız.

14- Siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır.

15- Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

16- IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF’deki sermaye payının Türkiye’ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalıdır.”

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