Kılıçdaroğlu İktidardan Yeni Bütçe ve Ekonomik Program İstedi

2- Yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı TBMM’ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır. TBMM’de kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan orta vadede program, milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir. Gerçekçi ve güven veren yeni bir plan ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır.

1- Hükümet hem güven vermek hem kamuoyu desteği sağlamak için kamuda israfa son vereceğini, tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası’na dönüştürüleceğini, makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir.

Kılıçdaroğlu, “Buhrandan çıkış programları asgari müştereklerde azami mutabakatların sağlanacağı programlardır. Bu çerçevede mevcut iktidar koşullarında buhrandan çıkış için önerilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz” diyerek önerilerini şöyle sıraladı:

Kılıçdaroğlu, bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ardından salgın sürecinde Türkiye’nin ekonomik buhrana girdiğini ve bunun için 16 maddelik çözüm önerilerini ortaya koymak istediklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP hükümetine seslenerek, Corona virüsü salgını nedeniyle TBMM’ye yeni bütçe sunulmasını ve ekonomik önlemler alınmasını talep etti.

3- Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır. Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir merkez-yerel dengesi kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yerel yönetimlerin bütçeleri arttırılmalıdır. Merkezi yönetimin denetimi, belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.

4- Devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır.

5- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

6- Özerk kurulların güvencesi sağlanmalıdır. Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, SPK, EPDK gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağı kamuoyuna açıklanmalıdır.

7- Kamu ihale yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

8- TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Kesinleşen bütçe harcamalarını gösteren kanunun sağlıklı bir zeminde tartışılması için kesin hesap komisyonu kurulacağı ve bu komisyonun başkanlığının da muhalefet partisine verileceği açıklanmalıdır.