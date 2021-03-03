HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' diyerek paylaştı! Faiz ve vergi kararı dikkat çekti

Kılıçdaroğlu 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' diyerek paylaştı! Faiz ve vergi kararı dikkat çekti

03.03.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kılıçdaroğlu 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' diyerek paylaştı! Faiz ve vergi kararı dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri takdirde ilk hafta yapacaklarının listesini yayımladı. Söz konusu listede 8 madde yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla iktidara gelmeleri durumunda ilk hafta neler yapacaklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, 8 maddenin yer aldığı paylaşımında şunları kaydetti:

"- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.

  • Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

  • Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.

  • Çiftçilerin, bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

  • KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.

    • Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.

    • 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.
CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklamaCHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklama
  • Hangi koşulda bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız."

dasdasf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Destici, BBP'nin fezleke oyunu açıkladıDestici, BBP'nin fezleke oyunu açıkladı
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Ceza yazmak isteyin polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi ama kurtulamadı

Ceza yazmak isteyin polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi ama kurtulamadı

Ankara Belediyesi ücretsiz dezenfeksiyon başvurusu nasıl yapılır? Mansur Yavaş’tan 2 destek

Mansur Yavaş’tan esnafa 2 destek birden

Şişli'de ilginç anlar! Otel girişine tırmanıp megafonla vatandaşlara seslendi

İstanbul’un göbeğinde ilginç olay!

Mustafa Destici, BBP'nin fezleke oyunu açıkladı

Destici, BBP'nin fezleke oyunu açıkladı

Evlilik vaadiyle kandırıp fuhşa zorlanan Seda'yı ölümle tehdit etmişler

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Sinop'ta şoke eden olay! 6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.