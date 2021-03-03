Kılıçdaroğlu 'İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız' diyerek paylaştı! Faiz ve vergi kararı dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla iktidara gelmeleri durumunda ilk hafta neler yapacaklarını anlattı.
Kılıçdaroğlu, 8 maddenin yer aldığı paylaşımında şunları kaydetti:
"- Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.
Esnafın, pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silecek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.
Bir kararname ile esnafın stopaj vergisini kaldıracağız.
KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak, borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda, anaparayı makul taksitlere böleceğiz.
Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faizleriyle birlikte, hak sahiplerine teslim edeceğiz.