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Kılıçdaroğlu, İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası final maçını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 21:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettiklerini belirterek, "Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası- İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan final maçını izledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul örgütüyle gurur duyduğunu ve örgütün çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, il örgütünün başarılarının önemine vurgu yaparak, "Şimdi çok önemli bir gelişmenin daha altına imza attık. Örgütlerimiz demokraside verdiği örneğin bir benzerini sporda da verdi. Bir araya geldiler, yarıştılar, birincisi de oldu, sonuncusu da oldu. Dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, sporda da büyük bir başarı elde ettik. Şimdi o başarıyı ve çıtayı yukarıya taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sporun, dostluk, sağlık ve en güzel yaşam tarzı olduğunu aktararak, "Galibiyet ya da mağlubiyetle değil dostlukla biten maçlar mottosuyla startını verdiğimiz turnuvamıza katılan, alanda veya tribünde ter döken, emek veren tüm örgütümüzü tebrik ediyorum, iyi ki varsınız." diye konuştu.

Voleybol turnuvasının final maçı, CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı ile Beylikdüzü İlçe Başkanlığı takımları arasında oynandı.

Mücadele edecek takımların oyuncuları, Lösemi Haftası'na dikkati çekmek için maça maskelerle çıktı.

Final maçı sonunda birinciliği Sultangazi İlçe Başkanlığı alırken, Beylikdüzü İlçe Başkanlığı ikinci, Maltepe İlçe Başkanlığı üçüncü, Tuzla İlçe Başkanlığı ise dördüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu tarafından madalyaları takdim edildi.

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, daha sonra dereceye giren takımların oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Voleybol Turnuvası

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