Kılıçdaroğlu, İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası final maçını izledi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettiklerini belirterek, "Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası- İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan final maçını izledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul örgütüyle gurur duyduğunu ve örgütün çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, il örgütünün başarılarının önemine vurgu yaparak, "Şimdi çok önemli bir gelişmenin daha altına imza attık. Örgütlerimiz demokraside verdiği örneğin bir benzerini sporda da verdi. Bir araya geldiler, yarıştılar, birincisi de oldu, sonuncusu da oldu. Dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, sporda da büyük bir başarı elde ettik. Şimdi o başarıyı ve çıtayı yukarıya taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.