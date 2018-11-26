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Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu: Yeri geldiği zaman dirsek teması olabilir (Aktüel)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi Saadet Partisi (SP) Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Gökhan CEYLAN- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi Saadet Partisi (SP) Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapan Karamollaoğlu, "Bu seçimlerde genelde bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yeri geldiği zaman bir dirsek teması yapılabileceğini daha önce de ifade etmiştim. Bu düşüncemizde yine kararlıyız" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte SP Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider, yaklaşık 1 saat süren ziyarette, yerel seçimlerde ittifak konusunu görüştü. Liderler, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, iç politikayı, içinde bulunduğu durumları hemen hemen olabildiğince değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben ve arkadaşlarım Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. KARAMOLLAOĞLU: DİRSEK TEMASI YAPILABİLİR SP Lideri Karamollaoğlu ise ziyareti nedeniyle Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek şunları söyledi: "Elbette bir seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz atmosferi enine boyuna değerlendirmek önemli bir hadise, özellikle siyasetçiler için. Ümidimiz, bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir. Ama bu farklılık bizim için bir zenginlik olmalı; kamplaşma vesilesi olmamalı kanaatindeyiz. Bu seçimlerde de, daha önceden de ifade etmiştim, genelde bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar biz her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı ama geçmişte söylediğim gibi, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yeri geldiği zaman bir dirsek teması yapılabileceğini ifade etmiştim. Bu düşüncemizde yine kararlıyız. İnşallah bu seçimler memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olur diyoruz." Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, açıklamanın ardından SP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

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