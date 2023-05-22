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Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek

22.05.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan ilk açıklama geldi. Twitter'dan paylaşım yapan Özdağ, mutabakat metnini Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirterek " Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek

Son dakika haberi: Dağılan ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi. Kritik görüşmenin ardından Özdağ ilk açıklamayı yaptı.

Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek.
Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."


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Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ

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