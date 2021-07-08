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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim mi var? Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken iddia

08.07.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim olduğu iddiası gündem yarattı.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında gerilim mi var? Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanı adaylığının sinyalini vermiş, “İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız” demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun da geçtiğimiz gün CHP Çankaya ilçe binasının açılışında partililere, “Sayın Genel Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve saygılarını iletiyorum” diye seslenmesi gündem yarattı.

İMAMOĞLU RAHATSIZ MI OLDU?

Ankara kulisleri Kılıçdaroğlu'nun iyiden iyiye adaylık için ısındığını konuşurken, gazeteci Abdulkadir Selvi çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun adaylık için yaptığı hamlelerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa neden olduğunu yazdı.

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İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmediğini yazan Selvi, İBB Başkanı'nın aday belirleme sürecinde harekete geçeceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Abdulkadir Selvi Kemal Kılıçdaroğlu
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ikinizin yerine Mansur Başkan daha ideal bir cumhurbaşkanı adayı olur
selvi yazmissa YALAN’dır.
bunlar karar veremez birbirini yerler sensin benim benim sen olamassın derler de derler

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