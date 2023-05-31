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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında görüşme iddiası! "İki ayrı senaryo var" diyerek açıkladı: Muharrem İnce'nin düştüğü hataya...

31.05.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim kararı alıp almayacağı merak edilirken, Ekrem İmamoğlu ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Deniz Gürel, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun 1 Haziran Perşembe günü bir görüşme yapacağını belirtti. İki ayrı senaryonun olduğunu da söyleyen Gürel, "Muharrem İnce'nin düştüğü hataya düşmeyeceği bilgisi var" dedi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında görüşme iddiası! "İki ayrı senaryo var" diyerek açıkladı: Muharrem İnce'nin düştüğü hataya...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimleri kaybetmesinin ardından istifa yönünde çağrılar gelmişti. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak olan Kılıçdaroğlu'nun kurmay heyetinde nasıl değişiklikler yapacağı ise merak konusu oldu. Diğer yandan ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun da MYK sonrasında bir görüşme yapacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, canlı yayında Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki görüşmeyle ilgili bilgileri aktardı. "Yarınki MYK sonrasında İmamoğlu’yla Kılıçdaroğlu’nun görüşme yapması bekleniyor" diyen Gürel iki farklı senaryoya işaret etti.

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"İKİ AYRI SENARYO VAR"

Gürel konuşmasından şunları söyledi:
"CHP'den bizlere aktarılan bilgiler bu görüşmenin yarın olacağına yönelik. Bu görüşmede iki senaryo var. Birincisi İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na bir değişim beklentisinin kamuoyunda olduğu ve değişim için en önemli adresin kendisinin olacağı vurgusunu yapacağı senaryo."

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"MUHARREM İNCE'NİN YAPTIĞI HATAYA DÜŞMEYECEĞİ..."

"Diğerinde ise İmamoğlu'nun Muharrem İnce'nin düştüğü hataya düşmeyeceği. Zaten mevcut siyasi parti yasası, delege durumlarının Genel Başkan istemediği sürece Genel Başkan'ı düşüremeyeceği şeklinde planlanmasından kaynaklı, mevcut CHP yönetiminin yetersizliğini vurgulayacak İmamoğlu. 'Siz seçimde elinizden geleni yaptınız ama kurmay kadronuz yeterli çalışmayı yapamadı, seçim stratejisi boşa düştü' diyebilir. Dolayısıyla külliyen bir değişim, yenilenen kadroyla yerel seçime hazırlanma vurgusu, İmamoğlu'nun bazı MYK üyeleriyle çalışamadığı vurgusunu daha baskın şekilde yapacağı şeklinde.
Ben İmamoğlu'nun MYK'da yapılacak büyük değişiklilerin ardından bazı isim önerileriyle gideceğini, daha verimli çalışabileceğini düşündüğü isimlerle Kılıçdaroğlu'nun önüne gideceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayrılmak gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Yerel seçimden önce Kılıçdaroğlu İmamoğlu yarışının olacağı kanaatinde değilim."

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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