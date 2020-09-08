HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!

Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 22:54 | Son Güncelleme

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Buket Aydın önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı programdaki kahkahaları tepki çeken Aydın, Bayülgen'in 'Neden gülüyordunuz?' ve 'AK Partili misiniz?' sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!

Ünlü spiker Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı programdaki kahkahasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Okan Bayülgen'in 'Neden gülüyordunuz?' sorusuna Buket Aydın "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili..." yanıtı verdi. Bu sözlerin üzerine araya giren Bayülgen bu kez 'AK Partili misiniz?' diye sordu. Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum. Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta..." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu. Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, tepki çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
Düğün salonu kaparo iadesi yapar mı yapmaz mı?Düğün salonu kaparo iadesi yapar mı yapmaz mı?
En Çok Okunan Haberler
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan görüşmesi ertelendi
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan görüşmesi ertelendi
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Diğer Haberler
Denizli'de prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi
Prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
Buket Aydın'dan 'Kanal D'den neden istifa ettiniz?' sorusuna yanıt
Buket Aydın'dan 'Kanal D'den neden istifa ettiniz?' sorusuna yanıt
Antalya'da korkunç şüphe! Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde ölü bulundu
Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra evinde ölü bulundu
Silivri'de 250 bin TL değerinde kaçak ayakkabı operasyonu
250 bin TL değerinde kaçak ayakkabı operasyonu
Orman yangınlarıyla ilgili Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
Pakdemirli'den flaş yangın açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.