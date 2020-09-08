Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!

Ünlü spiker Buket Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı programdaki kahkahasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Okan Bayülgen'in 'Neden gülüyordunuz?' sorusuna Buket Aydın "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili..." yanıtı verdi. Bu sözlerin üzerine araya giren Bayülgen bu kez 'AK Partili misiniz?' diye sordu. Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum. Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta..." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D’de Buket Aydın’ın konuğu olmuştu. Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, tepki çekmişti.

