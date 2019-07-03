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Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörünün acısına ortak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Okan Konuralp’in yaşamını yitiren babası Fuat Konuralp’in cenaze namazına katıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, iletişim koordinatörü Okan Konuralp’in yaşamını yitiren babası Fuat Konuralp’in cenaze namazına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörü olan Okan Konuralp’in babası Fuat Konuralp, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Düzce'de Konuralp Mahallesi Konuralp Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, Konuralp ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı namazın ardından Fuat Konuralp’in cenazesi, Konuralp Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Okan Konuralp ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, cenaze namazının kılınmasının ardından Düzce’den ayrıldı.

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