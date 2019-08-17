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Kılıçdaroğlu: İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk hedefimiz, yerel yönetimlerde başarı elde etmek ve bunu sonrasında Türkiye'ye yaymak.

Kılıçdaroğlu: İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmek

Olcay DÜZGÜN- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk hedefimiz, yerel yönetimlerde başarı elde etmek ve bunu sonrasında Türkiye'ye yaymak. Türkiye'nin bütün gerçeklerini biliyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisince Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, il başkanları ile uzun süreden sonra bir araya geldiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimdeki performansları dolayısıyla il başkanlarını kutlayarak, eksiklerin tamamlanacağını belirtti. Yerel seçimlerin geride kaldığını, asıl görevin bundan sonra başlayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Hepimizin sorumluluğu var. Özellikle de sizin il başkanı olarak ayrı bir sorumluluğunuz var. Bugün Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü. Marmara bölgesinin acısı sadece bölgenin değil Türkiye'nin acısı oldu. Aradan 20 yıl geçti halen kentsel dönüşümü konuşuyorlar. Bu geleceği yeteri kadar düşünmediklerini gösterir. O nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer görevlilere önemli sorumluluk düşüyor" diye konuştu.
'ADALETİN OLMADIĞI YERDE DEMOKRASİ OLMAZ'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, demokrasi konusunda toplumun her kesimini aydınlattıklarını; ancak bu konuda daha çok alınacak mesafe olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığı yerde zaten demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde de adalet olmaz. İşte 'Meclis açılışında adalet reformunu yapalım' diyorlar. Neden meclisin açılmasını bekliyorsunuz? Gelsin milletvekilleri. Bir hakim karar verirken, 'Yukarıdakinin avukatı ne düşünüyor bir görüşeyim' derse adalet biter. Adaletin bedeli ne olursa olsun bunu savunmak hepimizin görevidir. Vatandaşın ödediği vergilerin nereye gittiğini adalet ortamında sorgulayacağız" diye konuştu.
Ayrımcılık yapmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin, CHP'nin bakış açısından çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu güveni vereceğiz. İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmek ve bunu sonrasında Türkiye'ye yaymak. Türkiye'nin bütün gerçeklerini biliyoruz" dedi.
Halka umutsuzluk değil, umutlu dünya vadedeceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "'5 yılda işsizlikle nasıl mücadele edilir, göreceksiniz' diyeceğiz. İşsiz sayısı 8,5 milyona dayanıyor. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. İşsizlikle ilgili 15 program açıkladılar. Her açıklamadan sonra işsizlik arttı. Sorunu nasıl çözeceklerini bilmiyorlar" diye konuştu.
TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'A TEPKİ
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın toplu iş sözleşmesi masasındaki sözlerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Türk-İş Genel Başkanı'nın görevi, işçinin hakkını arama yoludur. Sendikaların olmasının nedeni, işçinin hakkını aramaktır. Bir sendikanın genel başkanı işçinin alın terini pazarlarsa ona 'sendikacı' denilmez. Üstelik görüşmeyi daha önce kapalı kapılar arkasında yapmış. Sendika başkanı, kendi aylığını açıklasın. Ben işçinin hakkını arıyorum. Emeğe değer verdiğim için arıyorum. Sendikanın genel başkanı, işçinin alın terini pazarlıyor" dedi.
'DIŞ POLİTİKADA KAN DAVASI OLMAZ'
Hükümetin Suriye politikasına yönelik eleştirilerde de bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bunlar tarih nedir, bilmiyorlar. Kalktılar, dış politikayı farklı bir alana çektiler. Herkesle kavgalılar. Suriyelilere neden kızıyorsunuz? Bunları getirenlere kızacaksınız. Onları getirene, siyasi iktidara ders vereceksiniz. 40 milyar dolar para harcadık. Bunları neden bir kampta tutmadık? Bu 40 milyar doları harcadık, şimdi başımızda YPG/PKK belası var. Senin ne işin var Suriye'de? Dış politikada kan davası olmaz. Dolayısıyla Suriye yönetimiyle iş birliği yapılması lazım. Mısır ile barışılması lazım" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu: İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmekKılıçdaroğlu: İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmekKılıçdaroğlu: İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmekKılıçdaroğlu: İlk hedefimiz yerel yönetimlerde başarı elde etmek

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