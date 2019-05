Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, 16 milyon İstanbullu'nun adayıdır

'HER YOLU DENEDİLER' AK Parti'nin, İstanbul’da seçimi iptal ettirmek için her türlü hukuksuz ve kanunsuz yola başvurduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Oyları saydılar olmadı, yeniden saydılar olmadı. '41 bin kısıtlı var' dediler, 'seçim sonuçları bunları etkiler' dediler. Normalde bu siyasi partilerde olmaz. '22 ilçede sondajla belli sandıkları alacağız ve yeniden sayacağız' dediler. YSK tarihinde böyle bir şey yoktur; ama yaptılar. Kendileri seçti 57 sandık, sonuç yine değişmedi. Kısıtlı listeleri bizde yok. Normalde hiçbir partide olmaması gerekir. Kimseye teslim edilmemiş, devletin vicdanına teslim edilmiş. Birilerinden aldıkları dokümanları 'sayacağız' dediler. 'Sayın' dedik. Baktılar bu iş olmuyor, 'sandık kurullarının oluşumunda hata var' dediler. İyi de biz sandık kurullarını oluşturmadık, AK Parti de oluşturmadı."

'YSK'DA İKTİDAR SAHİPLERİNİN TAŞERONLARI VAR'

Kılıçdaroğlu, YSK'ya yaptıkları 7 maddelik çağrıyı hatırlatarak, "Bugün gelinen noktada YSK içinde iktidar sahiplerinin taşeronları vardır. YSK haram yemeyi kabul etti, kul hakkı yemek ne zamandan beri hakimlerin görevi oldu?" diye konuştu.

'SEN HAKİM DEĞİLSİN'

Seçimin yenilenmesi kararının hukuksuz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Seçim yenilenirse 39 ilçede yenilenir. Neden sadece büyükşehir belediyesi? Sandık aynı sandık. Belediye meclis üyeleri aynı, peki arkadaş sen neye göre karar veriyorsun? 'Mazbatanı geri alıyorum' diyorsun, niçin? 'Çünkü talimat geldi, ben de çete mensubuyum, ben de gereğini yapmak zorundayım.' Sen hakim değilsin. Seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık, kurul aynı kurul. Hepsi aynı; ama tek bir şey iptal edildi. Bunun için de bana diyorlar ki 'hukuka saygı duyun'. Bu hukuka saygı göstermek, adaleti kabul etmemek demektir. Bu gerçekler hepimizin önünde duruyor" diye konuştu.

'TAŞEARONDAN HAKİM OLMAZ'

Kılıçdaroğlu, demokrasiye sahip çıkmaları gerektiğini ifade ederek, "Hangi dinde vardır, birinin hakkını gasp etmek. Hangi hakimlikten bahsediyorsunuz? Taşerondan hakim olmaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenden hakim olmaz. Hakim 'adalet gelsin' diye her türlü mücadeleyi yapan ve her türlü riski göze alan insandır. Bu karar seçmen iradesini reddetmiştir. Bir tek seçmenin sahte oy kullandığını tespit edemezler. Ben İstanbulluların vicdanına sesleniyorum; eğer vicdan taşıyorsan bu YSK’daki çetelere ders vermek zorundasın. O çeteler hukuku katlettiler. Milletin iradesini yok saydılar ve birilerine yaranmaya çalıştılar. Cinayetin bir failleri var, bir de azmettirenleri var. İkisi de belli. Ben yine her şeye karşı bu milletin ferasetine, sağduyusuna, ahlakına güveniyorum. 23 Haziran'da da bu millet bir tarihi yeniden yazacak" diye konuştu.