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- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.  Tören mangası tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu seçim başarısı nedeniyle İmamoğlu’nu kutladı.

İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Tören mangası tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu seçim başarısı nedeniyle İmamoğlu’nu kutladı.

Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Belediye binasının girişinde resmi törenle karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar da alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Binaya girişinde güvenlik görevlileriyle el sıkışan Kılıçdaroğlu, İBB Şeref Defteri’ni imzaladı.

“DUALARIMIZ VE BAŞARI DİLEKLERİMİZ O’NUNLA”

Kılıçdaroğlu deftere, “Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına döndürecek. İmamoğlu’na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz O’nunla” yazdı.

“MAHÇUP OLMAYACAKSINIZ”

Daha sonra başkanlık makam odasında devam eden görüşmede konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na hayırlı olsun dileğinde bulundu ve başarılar diledi. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız” karşılığını verdi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na genç bir ressamın yaptığı, Kılıçdaroğlu ile İstanbul, Ankara İzmir ve Eskişehir belediye başkanlarının portresinin olduğu karakalem resim çalışmasını hediye etti. İlkokul mezunu olduğunu belirten ressamın muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Genç kardeşimiz bize 'Kağıdım bu kadardı, yoksa herkesi çizecektim. Çizemediklerim affetsin' dedi" diye konuştu. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’na bir vazo ve çiçek hediye etti. Görüşme basına kapalı olarak devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra Çatalca’nın Örencik, Ormanlı, Karamandere ve Aydınlar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşacak.

(FOTOĞRAF)

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