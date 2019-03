Kılıçdaroğlu: İnandığım davadan asla dönmeyeceğim

Kaan ULU-Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '''Kılıçdaroğlu'nu asmamız lazım' diyorlar. Bana saldıran PKK'ydı, şimdi başka bir cepheden aynı kafa saldırıyor. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar, kimden gelirse gelsin Gazi Mustafa Kemal'in yolundan ve inandığım davadan, büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim. Benim idamımla ilgili kanun getireceklermiş. Getirmezseniz namertsiniz, oy vermezsem namerdim'' dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Keçiören Dutluk Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka seslendi. Millet İttifakı CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile İYİ Parti temsilcileri, CHP milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin de katıldığı mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, dün bir televizyon programında idam edilmesi gerektiği yönündeki sözlere sert tepki gösterdi.

'GETİRMEZSENİZ NAMERTSİNİZ'

Kılıçdaroğlu, "'Kılıçdaroğlu'nu asmamız lazım' diyorlar. Şunu söyleyim; bana saldıran PKK'ydı, şimdi başka bir cepheden aynı kafa saldırıyor. Nereden saldırırlarsa saldırsınlar, kimden gelirse gelsin Gazi Mustafa Kemal'in yolundan ve inandığım davadan, büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim. Ben korkacakmışım da, bunları tamamen geçiniz. Benim idamımla ilgili kanun getireceklermiş. Getirmezseniz namertsiniz, oy vermezsem namerdim" dedi.

'SON BİR YILDA İŞTEN AYRILAN İŞSİZ SAYISI 1 MİLYON 11 BİN KİŞİ'

"Ankaralı'nın hiç bir sorununu çözmediler ve artık Ankara'nın da huzura ihtiyacı var" diyen Kılıçdaroğlu, ''Ankara'nın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ankara'da kırsal kesimde yaşayan vatandaşın da bir parça olsa gelire ihtiyacı var. İşsizlik almış başını gidiyor. Her evde bir işsiz var. Sadece son 1 yılda işten atılan, işten ayrılan kişi sayısı 1 milyon 11 bin kişi. Bu, 1 milyon babanın okula giden çocuğuna harçlık verememesi demek. 1 milyon evdeki annenin çocuğunu yatağa aç yatırması demektir. Saraydakiler bunun farkında mı?'' diye konuştu.

'SABAH, ÖĞLE, AKŞAM BİZE SALDIRIYORLAR'

Beka tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "17 yıl önce, 15 yıl önce, 14 yıl önce yoktu. Neden şimdi var? Kim getirdi bu beka sorununu Türkiye'nin gündemine? İyi yönetemediniz. Milleti ekmeğe mahkum ettiniz, işsizliğe mahkum ettiniz. Eğer bir beka sorunu varsa sebebi iktidardakiler ve Türkiye'nin üretimdem koparılmasıdır. Saman ithal ediyor, mercimek ithal ediyor, pamuk ihtal ediyor. Neden biz üretmiyoruz? Neden bunlardan söz edilmiyor? Neden vatandaşın sorunu çözülmüyor? Bize saldırıyorlar. Sabah saldır, öğle saldır, akşam saldır. Sanki savaşa gidiyoruz. Altı üstü yerel seçim. Muhtar seçeceğiz, belediye meclis üyesi seçeceğiz, belediye başkanı seçeceğiz ama sanki savaşa gidiyoruz. Elde kılıç kalkan, neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Bundan özellikle herkesin kaçınması lazım. Hepimiz gideceğiz, bu sorunların sebebi olan siyasal iktidara bir demokrasi dersi vereceğiz. Gönlümüzden kopan bir demokrasi dersi vereceğiz. 'Sen beni açlığa mahkum ettin, beni yokluğa mahkum ettin' diyeceksiniz, gidip demokratik yollardan oyumuzu kullanacağız ve onlara bir ders vereceğiz" dedi.

'HER VATANDAŞIMIN 'YETER' DEMESİ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, 17 yıldır omuzunda taşıdın, 17 yıl tek başına iktidar yaptınız. 17 yıl istediği kanunu, kararnameyi çıkardı, 17 yıl istediği valiyi, kaymakamı, müsteşarı tayin etti. 17 yılda ne istediğiysen AK Partili seçmen sana verdi, 17 yılın sonuna neden bu insanları soğan, patates kuyruğuna mahkum ettin? Her vatandaşımın 'yeter' demesi lazım. 'Vergi' dedin verdik, fabrikaları sattık."

'FABRİKA SATIYORUZ DOMATES ALIYORUZ'

Cumhuriyet'in ilk yıllarında pamuk, incir, buğday satılıp fabrikaların kurulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sümerbank'ı kurduk, şeker fabrikalarını kurduk. Türkiye'nin ilk şeker fabrikası yumurta satılarak, kuruldu. Şimdi 21'inci yüzyılda fabrika satıyoruz, domates alıyoruz, patates alıyoruz, elalemin mallarını alıyoruz. Dönem ve devir değişti. Kendilerine diyorlar ki; 'Kimsenin önünde diz çökmeyiz'. Sen onu benim külahıma anlat. Telefon etti sana Trump, papazı hemen serbest bıraktın. Neden bıraktın? Madem suçsuzsa neden hapse attın? Büyük patron telefon etti, o sebeple serbest bıraktın. Ben bu ülkenin bütün vatandaşlarını seviyorum, hangi partiye oy verirse versin. Her vatandaşımın sorunu benim sorunumdur. Eğer bu ülkede bir çocuk yatağa aç giriyosa o dert benim derdimdir'' dedi.