HABER

Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mostafa Kawakebiyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştü

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mostafa Kawakebiyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında, İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kawakebiyan ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçilik Müsteşarı Majıt Feyzullahı ile beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de eşlik etti. 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştüKılıçdaroğlu, İran heyeti ile görüştü

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
CHP'li Çeviköz: İdlib'de askerlerimizin güvenliği sağlanmalıCHP'li Çeviköz: İdlib'de askerlerimizin güvenliği sağlanmalı
KKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş'ın yeniden açılması ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktırKKTC Başbakanı Tatar: Kapalı Maraş'ın yeniden açılması ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Diğer Haberler
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ifadeye çağrıldı

Belediye başkanı ifadeye çağrıldı!

Bakan Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmaları hakkında açıklama

Bakan Soylu'dan 3 başkanının görevden alınması hakkında açıklama

Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya 'tebrik' telefonu

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için ilk açıklama!

Erdoğan'dan hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Haluk Dursun için ilk açıklama!

Mustafa Destici'den 3 belediyeye kayyum atanması sonrası açıklama

Destici'den 3 belediyeye kayyum atanması sonrası açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.