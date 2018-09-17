HABER

Kılıçdaroğlu: İş Bankası'ndan hiçbir para almıyoruz ortağı da değiliz (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İş Bankası'na ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Sayın Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzle bir olay.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İş Bankası'na ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Sayın Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzle bir olay. Biz para almıyorduk ama bir türlü anlatamıyorduk. Gerçekten hiçbir para almıyoruz. İş Bankası'nın ortağı da değiliz. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. 5 kuruş para almayız. O para, Türk Dil, Tarih Kurumu'na gider. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti böyle. Herkesin Atatürk'ün vasiyetine saygı duyması lazım. Erdoğan neden böyle bir karar aldı? Onu da anlamıyorum. Acaba, alıp Türkiye Varlık Fonu'na devretmeyi mi düşünüyor. Ona da bakmak lazım" diye konuştu.

Görüntü dökümü
-Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Detaylar
ANKARA (DHA)

PARTNERAyaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...Ayaklarını görünce... Kuzey Kore'nin kadın askerleri...
Şanlıurfa'da 692 bin öğrenci dersbaşı yaptıŞanlıurfa'da 692 bin öğrenci dersbaşı yaptı
Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandıKız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.