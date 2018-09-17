Kılıçdaroğlu: İş Bankası'ndan hiçbir para almıyoruz ortağı da değiliz (1) 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İş Bankası'na ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Sayın Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzle bir olay. Biz para almıyorduk ama bir türlü anlatamıyorduk. Gerçekten hiçbir para almıyoruz. İş Bankası'nın ortağı da değiliz. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. 5 kuruş para almayız. O para, Türk Dil, Tarih Kurumu'na gider. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti böyle. Herkesin Atatürk'ün vasiyetine saygı duyması lazım. Erdoğan neden böyle bir karar aldı? Onu da anlamıyorum. Acaba, alıp Türkiye Varlık Fonu'na devretmeyi mi düşünüyor. Ona da bakmak lazım" diye konuştu.
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