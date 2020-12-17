Kılıçdaroğlu: İstanbul'da bir günde 200-300 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV'de Murat Yetkin'in sunduğu "Gündem" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HALKA DOĞRU BİLGİ VERİLMEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı açıklanan resmi rakamlardan daha fazla. Hayatını kaybeden vatandaşların raporları belediyelere gidiyor, cenaze töreninden sonra defin işlemi gerçekleştiriliyor.

"Rakamı düşük göstermek için rapora salgın hastalıktan ötürü ölüm yazılıyor. İktidardaki partinin halka doğru bilgi vermemesi kabul edilemez. Bilim Danışma Kurulu'nun bir sözcüsü olması gerekir. Bakan saraydan aldığı talimatlarla açıklama yapıyor.

"İstanbul'da bir günde 200-300 ölü var siz bunun yarısını bile koronavirüs saymıyorsunuz. Defin işlemlerinde de aynı şey yapılıyor. 15 günlük bir kapatmada piyasa duracak, buna devletin katkı sunması gerekiyor.

