Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı ve YSK'ya çağrı yaptı

Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almalıdır. Hukuk güvenliğini sağlamak zorundadır. Sürekli kılmak görevindedir. İtirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bir itirazımız olmadı. İtiraz hukuk içinde olmalı. Yasalar içinde olmalı. Yasanın 112. maddesine göre delil ve gerekçe gösterilmeden yapılan itirazlar incelenmez.

YSK'daki yargıçlara seslenmek istiyorum. Sizin bağımsızlığınız ve tarafsızlığınız çok önemlidir. YSK da yasalara kanunlara uyması lazım.

1 Nisan'dan bugüne kadar Ekrem İmamoğlu seçilmiş görülüyor.

Islak imzalı tutanaklarda AKP'lilerin hakimlerin MHP'lilerin imzası var. Bu tutanaklar tutulurken neden AKP'li ve MHP'liler bir şerh düşmediler.

Yargıçlara sesleniyorum. Eliniz vicdanınıza koyup, ıslak imzalı tutanaklara bakacaksınız. Yarın çocuklarınızın yüzüne hakim arkadaşlarınızın yüzüne bakacaksınız. Bu olay bir demokrasi olayıdır. Ya demokrasiden yana tavır alınacaktır ya da demokrasi yargıçlar eliyle demokrasi yok edilecektir. Açık ve net söylüyorum.

Sandıkların yüzde 92.30'u sayıldı, 08:30 itibarıyla 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu seçilmiş vaziyette.

Ayrıntılar geliyor...



