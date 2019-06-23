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Kılıçdaroğlu İstanbul seçimini değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 21:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: (1) "Demokrasiye inanan bütün dünya, Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla yine Türkiye ile gurur duyuyorlar" - "Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de." dedi.

Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Türkiye'nin demokrasiye inananlarla, bütün dünyanın da Türkiye ile gurur duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnanın, bütün samimiyetimle söylüyorum, demokrasiye inanan bütün dünya, Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla yine Türkiye ile gurur duyuyorlar. Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiden yana tavır alanlar, demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle, herkes ama herkes, gurur duyuyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, her zaman "Ben bu milletim ferasetine güveniyorum" dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Evet, halkımıza güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. 'Bu darbeyi de İstanbullular giderecek, İstanbullular darbeyi sonlandıracak.' diye güveniyordum, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.

Her şey neyle başladı biliyor musunuz? Her şey Adalet Yürüyüşü'yle başladı. Adalet istedik, huzur istedik. 'Hak, hukuk ve adalet.' dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk. Mısır'daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Hakkı, hukuku ve adaleti istedik. Getirmek istemediler, engellemek istediler. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerini de aştık. Bizler hep birlikte, emin olun bir demokrasi destanı yazdık. Her türlü baskıya rağmen, kullandıkları devletin bütün imkanlarına, bütün bürokratlarına rağmen, bu ülkenin insanları baskıdan yana değil, demokrasiden yana tercihini koydu ve demokrasiyi şahlandırdı."

Daha önce "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımız zaman bir anlam kazanacaktır" ifadesini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de." diye konuştu.

- Teşekkür etti

Kılıçdaroğlu, bu başarının kazanılmasında görev alan CHP'nin bütün örgütleri başta olmak üzere partiye üye olsun olmasın herkese teşekkürlerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu'da bütün gözleri, bütün yürekleri, bütün düşünceleri İstanbul seçimlerinde olan ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, yakınlarına telefon eden, akrabalarına telefon eden bütün 81 ildeki yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Meydan meydan gezen Millet İttifakı'nın en önemli aktörü olan İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanına, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı'nda yer almamakla beraber bize destek veren AK Parti'li kardeşlerime, ülkücü kardeşlerime, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum."

(Sürecek)

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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