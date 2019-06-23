Kılıçdaroğlu İstanbul seçimini değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti şimdi demokrasiyle taçlandırıyoruz ve bunu büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Demokrasi kararlılığımızı bütün dünyaya bildireceğiz ve bildirdik de." dedi.

Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından parti genel merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Türkiye'nin demokrasiye inananlarla, bütün dünyanın da Türkiye ile gurur duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnanın, bütün samimiyetimle söylüyorum, demokrasiye inanan bütün dünya, Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla yine Türkiye ile gurur duyuyorlar. Demokrasiye inanan insanlar, demokrasiden yana tavır alanlar, demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle, herkes ama herkes, gurur duyuyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, her zaman "Ben bu milletim ferasetine güveniyorum" dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Evet, halkımıza güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kapalı kapılar ardında demokrasiye darbe yapıldı. 'Bu darbeyi de İstanbullular giderecek, İstanbullular darbeyi sonlandıracak.' diye güveniyordum, Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük.