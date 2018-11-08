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Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 23:27 | Son Güncelleme

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının konuklarından Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Öztürk Yılmaz'ın disipline sevk edilmesi ile ilgili, "Herkes istediği gibi hareket edemez. Ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız" dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programının konuklarından Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajdan önemli bölümleri açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Öztürk Yılmaz'ın disipline sevk edilmesi ile ilgili, "Herkes istediği gibi hareket edemez. Ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız" dedi.

İşte Selvi'nin Kılıçdaroğlu röportajından aktardıkları:

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

"Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de hiçbir arkadaşım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken, ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir. Sizin gazetenizin o dönemdeki başlığı da şöyleydi, ‘CHP’de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi”

"DÜNYANIN HER YERİNDE ARAPÇA OKUNUR"

“Arapça ezan, Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun. Ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Ki dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Bütün dünyada Arapça olarak okunur. Ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz."

ÖZTÜRK YILMAZ'IN DİSİPLİNE SEVK EDİLMESİ

“CHP’li olan CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. İstediğim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız”

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CHP kemal kılıçdaoğlu Türkçe Ezan abdulkadir selvi

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