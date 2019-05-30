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Kılıçdaroğlu: İsteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 00:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içerisinde yaşayalım" dedi.

Kılıçdaroğlu: İsteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içerisinde yaşayalım" dedi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Meydanı’nda düzenlenen iftar programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ramazan ayındayız, güzel bir aydayız. Barışın, huzurun olması gereken bir aydayız. Bir arada beraber yaşamak istiyoruz. Şanlı bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Bugün yüreğimizi yakan olay oldu. 2 şehidimiz var. Hepimizin başı sağolsun. Milletimizin başı sağolsun. Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içerisinde yaşayalım" dedi.

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