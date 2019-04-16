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Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kabul etti.

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de CHP'den seçilen belediye başkanları ve eşleriyle bir araya geldi.

Kabulde, Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları ve eşleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer belediye başkanlarımız buradaydı. Demokrasinin güzelliği de bu. Ankara'ya geldiler. Ankara'da belli yerleri ziyaret edecekler, Anıtkabir'e gidecekler. Daha sonra da İzmir'e dönecekler. Görevlerinin başındalar. Hepsinin morali çok iyi, yüksek, hizmet verme aşkıyla dolular. Dolayısıyla güzel şeyler yapacaklar, göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına ise yanıt vermedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu tunç soyer

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