Kılıçdaroğlu, İzmir’de belediye başkanlarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de CHP’li il ve ilçe belediye başkanlarıyla buluştuğu toplantıda, israfın önüne geçtiklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programı kapsamında düzenlenen "Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler" toplantısında CHP’li il ve ilçe belediye başkanları ile İzmir’de bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Belediye hizmetlerinin dört temel gelişimi; insan, bilgi, kültür ve doğadır. Bu kavramları temel ilkemiz olarak kabul ettik. Bu değişimi iyi okuyabilmek, şeffaf demokratik bir yönetim anlayışı sergilemek ilkemiz olmuştur. Kent diplomasisi adı altında yeni bir alan açılıyor. Diliyoruz ki Ankara’da genelgeyi hazırlayanlar dünyada olan bu değişimi görmezden gelmezler. Akdi durumda ülkemiz için reformdan ziyade halkımızın beklentilerini boşa çıkartacağı bir şey olacaktır. Ayaklarımızın değdiği bu kadim coğrafyanın birikimlerinden aldığımız ilham ve her birinizin geldiği kentlerden getirdiği gelişmeler burada bulaşacaktır. Bu nedenle çalıştayımızın ülkemizin geleceği için çok güzel sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına teşekkür Belediye başkanlarına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, israfın haram olduğunu belirterek, "Siz bir şey daha yaptınız. İsraftan özenle kaçındınız, tasarruf yaptınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Yapılan her israf vatandaşın cebinden çalınan bir şeydir. Siz bunu 7.5 ayda başardınız. İki örnek vereceğim; birincisi Ankara Büyükşehir Belediyemiz 7.5 ayda 387 milyon 821 bin 378 lira bütçe fazlası verdi. Batak içinde olan bir belediyeden geldiğimiz nokta budur. İkincisi; Rize Fındıklı belediyemiz, 821 bin lira borç ödedi ve 600 bin lira da tasarruf yaptı. Sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz mücadele bu ülkenin insanına ‘helal olsun’ derdirtecek cinsten. Bütçenin, ihalelerin, meclis toplantılarının şeffaflığını sağladınız. İsteyen her kişi meclis toplantılarını izleyebiliyor. Düne kadar şeffaflık diye bir kavram yoktu. Bizim belediye başkanlarımız şeffaflık konusunda üstüne düşeni yapıyorlar. Bunlar da ülkemiz için bir ilktir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyetinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur”

Kılçdaroğlu, yargı bağımsızlığına dikkat çekerek, "Bu süreç içerisinde hepimizin savunması gereken temel kural hukukun üstünlüğüdür. Hangi partiden olursa olsun her siyasal partinin ortak hedefleri vardır, demokrasi gibi. Türkiye Cumhuriyetinde hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bütün dünyanın bildiği bir gerçektir bu. Bu gerçekle bizim canımızı acıtıyor. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partinin genel başkanı olarak bizi ürkütüyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıya ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili il ve ilçe belediye başkanları, İzmir milletvekilleri katıldı.