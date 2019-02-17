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Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine geçti.Partisinin İzmir’deki belediye başkan adayları tanıtım törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pasaport İskelesinde bulunan Kantar Karakolunu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine geçti.
Partisinin İzmir’deki belediye başkan adayları tanıtım törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pasaport İskelesinde bulunan Kantar Karakolunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine katılmak üzere vapura bindi. Kılıçdaroğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

Kılıçdaroğlu İzmir’de vapura bindi

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