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Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 9 Eylül'ün Türk halkının bağımsızlığa giden onurlu yolculuğunda, düşman işgaline son verilmesinin ve al bayrağın özgürce dalgalanmasının tarihi günlerinden olduğunu anımsattı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.yıl dönümü

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