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Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaret ettiği yazar Kadir Mısıroğlu'nun bir vatan haini olduğunu söyleyerek, 'Erdoğan'ın da akıl hocası' dedi.

CHP'nin TBMM grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Gezi olaylarından intikam alamaya çalışıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Gezi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezide bu ülkenin gençleri bir diktatöre diz çöktürdüler" diye konuştu.

"MISIROĞLU VATAN HAİNİ"

Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Keşke Yunan galip gelseydi' sözleri tartışmalara neden olan Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretin Cumhurbaşkanlığı tarafından savunulmasını eleştirerek, Mısıroğlu'nun bir vatan haini olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın da akıl hocası" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Erbaş'a, "Bayrağına saygın varsa o görevden ayrılacaksın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Tamam da Mısırlıoğlunun ne olduğunu biliyoruz. Senin milletvekillerinin benim askerime silah sıkan PKK lıların cenazesinde ne işi var onların akıl hocası kim sen onu söyle
erhan_1970 ...sizde gordunuzki akepe pkk lilari sinirdan davullarla karsiladi...hala temize cikarmaya calisiyonuz kendinizi
@erhan_1970_ctgcf çözüm sürecinde baban mı karşıladı PKK yı yoksa AKP mi?
@dursun_torun_1981 Netice demirtaşlar figen yüksek dağlar nerde hapistemi değil mi o fırsatı değerlendiremediler silahlandılar ve lilahlarıyla gömüldüler
SEN NESIN..BU VATAN ICIN NE YAPTIN? DIYE SORARLAR
baktirhanoglu...sanada sorarlar sen neyaptin
@baktirhanoglu sen nesin yunan hainini savunan birimi?
senden ala vatan hainimi var.nekadar politize olmuş adam varsa Atanın partısıne aldın.Pkk sevicileri o partının yanında görmek istemiyoruz
@oben_busen_1973 PKK yı sınırda davulla zurnayla akp karşılamadımı ?
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