Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

CHP'nin TBMM grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında akademisyenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Gezi olaylarından intikam alamaya çalışıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Gezi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük sesidir. Gezide bu ülkenin gençleri bir diktatöre diz çöktürdüler" diye konuştu.

"MISIROĞLU VATAN HAİNİ"



Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Keşke Yunan galip gelseydi' sözleri tartışmalara neden olan Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretin Cumhurbaşkanlığı tarafından savunulmasını eleştirerek, Mısıroğlu'nun bir vatan haini olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın da akıl hocası" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Erbaş'a, "Bayrağına saygın varsa o görevden ayrılacaksın" dedi.



