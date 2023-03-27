Kılıçdaroğlu, kampanyasının ilk reklam filmini paylaştı: Seçtiği şarkı dikkat çekti

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine gün gün yaklaşıyor. 14 Mayıs'ta vatandaşlar sandıklara gidecek. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla kampanyasını resmen başlattı.

DİKKAT ÇEKEN ŞARKI SEÇİMİ

Sosyal medyayı aktif kullanan liderler arasından yer alan Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Sana söz yine baharlar gelecek" notunu düştü. Levent Yüksel'in Tuana şarkısını kullanan Kılıçdaroğlu videosunda ise şu ifadelere yer verdi;

"Sana söz, birbini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan; uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye.

Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan; ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye.

Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen; en güzel şarkıları bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocukların gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.

Sana söz, yine baharlar gelecek"

AKŞENER VE DAVUTOĞLU'NDAN DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun paylaşım yapmasının hemen ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Sana söz yine baharlar gelecek…" sözleriyle destek verirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener "Sana söz umut bitmeyecek…" ifadelerini kullandı.

