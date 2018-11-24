Kılıçdaroğlu: Kapatın Milli Eğitim Bakanlığı'nı, yetkiyi öğretmenlere verin 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğitime her türlü kaynağı aktarmalı, eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmalıyız. Eğitimde reforma karşı olan bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Milli değil ve reforma karşı. Bugün Türkiye'de sağlıklı bir eğitim sistemi yok. Bakana göre eğitim politikası olur mu? Kapatın Milli Eğitim Bakanlığını, yetkiyi öğretmenlere verin sistemi çok daha güzel yapar ve yönetirler" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında konuştu.

"EĞİTİMDE REFORMA KARŞI OLAN BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAR"

Eğitimdeki sorunlara değinen Kılıçdaroğlu, "Eğitime her türlü kaynağı aktarmalı, eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmalıyız. Eğitimde reforma karşı olan bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Milli değil ve reforma karşı. Bugün Türkiye'de sağlıklı bir eğitim sistemi yok. Bakana göre eğitim politikası olur mu? Bugün Türkiye'de hiçbir anne ve baba çocuğunun eğitiminden memnun değil" dedi.

"SİYASETÇİLER, GÜZEL LAFLAR EDECEKTİR. PALAVRA"

Kılıçdaroğlu, "Öğretmeni el üstünde tutup yüceltmeliyiz. Bugün, Öğretmenler Günü eminim bütün siyasetçiler, güzel laflar edecektir. Bunlar büyük ölçüde palavra. Günü kurtarma lafları. Gerçek nedir? Sorunları ortaya koyup çözme iradesi olmalı" dedi. "TORPİL İLE MÜDÜR MÜ OLUNUR? BİLGİ İLE OLUNUR"

Kılıçdaroğlu, "Torpil ile müdür mü olunur? Bilgi ile olunur. Öğretmenlerin yüzde 22.36'sı 'geçinemiyorum ek iş yapıyorum' diyor. Öğretmenlerin bütün gücünü çocuklarımıza vermesi için ne yapmalıyız? Öğretmenler Meslek Kanunu çıkarmalıyız. Bununla ilgili hazırladığımız metni Parlamento'ya sevk ediyoruz. Kanun teklifi olarak vereceğiz. Bu kanun öğretmeni, toplumda daha saygın kılacak" dedi. "24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE ÖĞRETMENLERE BİRER MAAŞ İKRAMİYE TEKLİFİ"

Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilebileceği teklifinde bulunarak, "Öğretmenin geçim derdi olmamalı gücünü ve enerjisini çocuklarımızı daha iyi eğitmek için vermeli. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilebilir. 'Devletin bütçesinde büyük rakamlar para yok falan ...' yok öyle bir şey. Toplumun ortak talebidir bu. Öğretmene gelince para yok ama birilerine para var. Milyonlar akıyor bir yerlere. Niçin öğretmene vermiyoruz?" diye konuştu.