Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ümidimiz bu seçimlere giderken bir gerginlik olmasın. Her siyasi parti farklı görüşlere sahiptir ama bu farklılık bizim için bir zenginlik olmalı, kamplaşma vesilesi olmamalı kanaatindeyiz. Daha önceden de bu seçimlerde genel bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar biz her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı, Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman dirsek temasının yapılabileceğini ifade etmiştik. Bu düşüncemizde kararlıyız. İnşallah bu seçimler memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur."

Açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldı.

