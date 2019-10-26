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Kılıçdaroğlu Kartal'da meydan açılışında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

KARTAL Belediyesi'ne ait Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirterek, "Yeni bir anlayış.

Yüksel KOÇ-Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA) KARTAL Belediyesi'ne ait Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirterek, "Yeni bir anlayış. Halka saygılı. Hesap veren. Verdiği hesap dolayısı ile onur duyan, halka güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından yapılan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nı için açılış töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, partili milletvekilleri ve partililer katıldı.
Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim, size oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmayacaksınız, beldede bulunan bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Şunu da söyledim, kendi paranızı harcamıyorsunuz, harcadığınız para milletin ödediği para. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" dedi.

"YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI BAŞLATIYORUZ"
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz. Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yeni bir anlayış. Halka saygılı. Hesap veren. Verdiği hesap dolayısı ile onur duyan, halka güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur. Kimseye kin duymuyoruz, kimseye öfke duymuyoruz. Kin ve öfke ile siyasetin yapılmadığını biliyoruz. Siyaset vatandaşa hizmet etme sanatıdır. Yani biz size hizmet ettiğimiz sürece, sizin sorunlarınıza eğildiğimiz sürece görevimizi yerine getirmiş oluruz. Dolayısı ile kentlerde huzur içinde yaşamanız çok ama çok önemlidir"

"VATANDAŞLAR ENERJİLERİNİ MEYDANLARDA BOŞALTIR"
Bir kent için meydanların önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Diyeceksiniz ki meydanların bir önemi var mıdır şehirlerde. Evet var. Çünkü büyük kentlerde vatandaşlar enerjilerini meydanlarda boşaltırlar. Meydanlarda toplanırlar, meydanlarda eğlenirler. O nedenle meydan kültürü şehirlerin vazgeçilmez kültür alanlarından birisidir" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle bitirdi:
"Biz gülümseyen insanların sayısını arttırdığımız sürece kentlere mutluluk getirmiş oluruz. Belediye başkanlarımızın görevi de gülümseyen insanların sayısını arttırmaktır. Onlar bunun için çaba harcıyorlar. Önümüze hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar hiç kimse endişe etmesin. Aklımızla, fikrimizle, birikimimizle bütün engelleri aşacağız yeter ki belediye başkanlarımıza güç verin, destek verin" dedi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Gökhan Yüksel, Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve partililer daha sonra kurdele keserek meydanın açılışını yaptılar.

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