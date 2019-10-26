Kılıçdaroğlu Kartal'da meydan açılışında konuştu

Yüksel KOÇ-Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA) KARTAL Belediyesi'ne ait Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirterek, "Yeni bir anlayış. Halka saygılı. Hesap veren. Verdiği hesap dolayısı ile onur duyan, halka güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından yapılan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nı için açılış töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, partili milletvekilleri ve partililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim, size oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmayacaksınız, beldede bulunan bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Şunu da söyledim, kendi paranızı harcamıyorsunuz, harcadığınız para milletin ödediği para. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" dedi.